"Putin będzie toczył tę wojnę do końca". Prezydent kreśli mroczny scenariusz

- Władimir Putin gra w pokera i postawił wszystkie pieniądze [...] To nie jest tylko wojna między żołnierzami. To wojna z ukraińskim społeczeństwem, infrastrukturą i ludźmi - powiedział prezydent Finlandii Sauli Niinisto w rozmowie ze szwedzką gazetą "Dagens Nyheter".

W jego ocenie sytuacja w Ukrainie jest znacznie gorsza niż wydawało się jeszcze w 2022 roku. - Mamy wojnę na pełną skalę i prawdopodobnie najgorsze w niej jest to, że nie widzimy jej końca - podkreślił.

"Putin będzie toczył wojnę do końca"

Sauli Niinisto uważa, że "Putin będzie toczył tę wojnę do końca, nawet bez szans na zwycięstwo". Dodał, że ewentualne porozumienie kończące wojnę powinno zostać uznane przez stronę ukraińską "za sprawiedliwe" i nie powinno kreować nastrojów rewanżu w samej Rosji.

Niinisto w orędziu noworocznym mówił, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie jest podobna do agresji ZSRR na Finlandię w 1939 roku. - Jeśli Rosja wierzyła, że pod wpływem zmasowanego zagrożenia szybko rzuci Ukrainę na kolana, to źle skalkulowała. Podobnie niegdyś w ZSRR zakładano, że marsz na Helsinki zajmie im dwa tygodnie. Stalin i Putin nie rozpoznali jednego czynnika: naród działający razem to ogromna siła - mówił.

Podkreślił, że Rosja fatalnie skalkulowała, że Zachód pozostanie bierny wobec tego konfliktu. - Okazało się inaczej: sprawa Ukrainy została potraktowana jako własna, a wsparcie dla niej tylko wzrosło. Prezydent Finlandii przypomniał także o wniosku swojego kraju o akcesję do NATO. - Są powody, aby wierzyć, że formalnie członkostwo nastąpi w 2023 r. Wtedy zakończy się okres neutralności Finlandii - zaznaczył.

Kiedy Finlandia dołączy do NATO?

Finlandia złożyła wniosek o akcesję do NATO wspólnie ze Szwecją w połowie maja 2022 r. Dotychczas 28 spośród 30 członków Sojuszu dokonało ratyfikacji wniosków. Nie zrobiły tego jeszcze tylko Turcja i Węgry.

Ankara od czerwcowego szczytu NATO w Madrycie prowadzi trójstronny dialog z Finlandią i Szwecją odnośnie do zmiany polityki Helsinek i (w szczególności) Sztokholmu wobec separatystycznych organizacji kurdyjskich, stanowiących dla Turcji zagrożenie terrorystyczne. Domaga się też ekstradycji niektórych aktywistów.

RadioZET.pl/ PAP/ Dagens Nyheter