Putin nie wspomniał o tym w orędziu. Oto co robili Rosjanie, gdy Biden był w Kijowie

Amerykańscy urzędnicy, na których powołuje się CNN, uważają, że test pocisku "Sarmat", zdolnego do przenoszenia wielu głowic nuklearnych, się nie powiódł. Gdyby było inaczej, Władimir Putin wspomniałby o tym we wtorkowym orędziu, w którym podsumował trwającą od roku "specjalną operację wojskową", jak Rosjanie nazywają wojnę w Ukrainie.

Rosjanie testowali pocisk "Sarmat", gdy Biden był w Kijowie

Rosjanie mieli powiadomić Stany Zjednoczone z wyprzedzeniem o wystrzeleniu pocisku - poinformował CNN jeden z urzędników. Według innego źródła stacji test nie stanowił zagrożenia dla USA, które nie postrzegały go jako anomalii ani eskalacji.

Telewizja CNN początkowo przekazała, że do testu doszło, gdy Joe Biden był w Kijowie. Później jeden z urzędników uściślił, że miał on zostać przeprowadzony tuż przed przybyciem amerykańskiego prezydenta na Ukrainę.

Putin podczas wystąpienia do Zgromadzenia Federalnego, czyli do Dumy Państwowej i Rady Federacji, zapowiedział, że Rosja zawiesza swój udział w START, czyli traktacie o redukcji broni jądrowej. Przywódca Rosji we wtorkowym przemówieniu oburzał się, że Zachód chce przeprowadzać inspekcję rosyjskiego arsenału jądrowego. - USA i NATO wprost twierdzą, że ich strategicznym celem jest pokonanie nas. I oni chcą teraz kontrolować nasze obiekty (z bronią jądrową - red.)? To nonsens - skwitował przywódca Rosji. - W Stanach Zjednoczonych trwają testy nowej generacji broni jądrowej. My oczywiście nie zamierzamy uderzać pierwsi - zaznaczył. Ostrzegł przy tym, że rosyjskie siły jądrowe są w gotowości.

Putin w przeszłości przekazywał już informacje o udanych testach rakiety interkontynentalnej "Sarmat". Na nagraniu opublikowanym na Telegramie w kwietniu 2022 roku, zaledwie dwa miesiące po inwazji na Ukrainę, dyktator groził państwom zachodnim. - Nowa broń zdolna do przenoszenia ładunków nuklearnych sprawi, że wrogowie Rosji zastanowią się dwa razy - mówił wówczas rosyjski prezydent.

RadioZET.pl/CNN