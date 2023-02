Putin "otwarty" na rozmowy, ale nikt nie dzwoni. Rzecznik Kremla uderza w dwóch przywódców

Wojna w Ukrainie trwa od ponad roku i pomimo bohaterskiego oporu naszych wschodnich sąsiadów oraz wsparcia militarnego i ekonomicznego ze strony państwa zachodnich nie widać jej końca. Co jakiś czas pojawiają się różne "osobliwe" inicjatywy, mające zmierzać do jej zakończenia.

Putin "otwarty" na rozmowy. Pieskow skarży się na dwóch przywódców

Najpierw był chiński "plan pokojowy", w którym Pekin wezwał do uregulowania konfliktu, jednak nie wskazał Rosji jako kraju odpowiedzialnego za wojnę. W dokumencie zawarto apel o poszanowanie integralności terytorialnej "wszystkich państw", rozmowy pokojowe, zawieszenie broni, a także sprzeciw wobec użycia broni jądrowej i gróźb nuklearnych.

Teraz odezwał się Dmitrij Pieskow. Rzecznik prasowy Kremla oświadczył w wywiadzie dla rosyjskiego prorządowego dziennika "Izwiestia", że Władimir Putin jest "otwarty na negocjacje" w sprawie "rozwiązania kryzysu ukraińskiego".

Chodziło mu przede wszystkim o rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem - jedynymi zachodnimi przywódcami, którzy do niedawna potrafili rozmawiać z rosyjskim dyktatorem.

"Nie było żadnych próśb ani ustaleń"

Pieskow, w imieniu Putina, poskarżył się jednak, że zarówno Macron, jak i Scholz od dłuższego czasu nie nawiązywali kontaktu z prezydentem Rosji. - Wszyscy powinni to wiedzieć: nie było żadnych próśb, instrukcji ani ustaleń na temat możliwego terminu takiej rozmowy - stwierdził rzecznik Kremla w odpowiedzi na pytanie o Macrona.

Z kolei w przypadku Scholza, Pieskow przypomniał, że szef niemieckiego rządu miał rzekomo obiecywać, iż będzie "szukał sposobów rozwiązania sytuacji", jednak "w ostatnim czasie nie było żadnych inicjatyw". Dodał, że jego przełożony jest otwarty na wszelkie kontakty, które "w taki czy inny sposób pomogą Rosji osiągnąć jej cele".

Rzecznik Putina odniósł się również do wspomnianego wyżej "planu pokojowego" Chin. Ocenił go jako warty analizy, zastrzegając jednak, że Moskwa na ten moment nie widzi przesłanek do pokojowego rozwiązania tej sytuacji.

RadioZET.pl/Izwiestia/Onet.pl