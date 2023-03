"Dziwne" spotkanie Putina z Kadyrowem. Dyktator z Kremla miał poczuć się gorzej przez Oscary

W poniedziałek doszło do spotkania Władimira Putina z przywódcą Czeczenii Ramzanem Kadyrowem. Ten drugi to jeden z najwierniejszych sojuszników rosyjskiego dyktatora, aczkolwiek była to jego pierwsza, zarejestrowana przez kamery, wizyta na Kremlu od rozpoczęcia w lutym 2022 roku inwazji na Ukrainę.

Putin spotkał się z Kadyrowem. Internauci komentują

Po sieci krąży nagranie z ich rozmowy i w powszechnej opinii ekspertów oraz internautów jest ono dość osobliwe. Kadyrow wygląda na nim na bardzo nerwowego i zestresowanego. Zauważono też, że kartki z raportu, który przygotował dla Putinem, zawierają bardzo dużo czcionkę oraz zwroty, takiej jak "drogi Władimirze Władimirowiczu".

"Krótko mówiąc, Kadyrow jest albo głupi, albo ślepy. Lub wszystko naraz, co jest bardziej prawdopodobne w jego przypadku" - podkreśliła w swojej relacji ukraińska agencja informacyjna UNIAN. Pisał o tym także dziennikarz BBC Will Vernon.

Opinia publiczna zauważyła również specyficzne zachowanie samego Putina. Prezydent Rosji przez całe - trwające kilkadziesiąt sekund - nagranie kurczowo trzyma się stołu, a na jego twarzy pojawia się grymas, mogący świadczyć o bólu. To ponownie wzbudziło spekulacje na temat stanu jego zdrowia.

Putin "chory" przez Oscary? Miał go rozwścieczyć film o Nawalnym

"Podkręcił" je dodatkowo użytkownik serwisu Telegram o nazwie Generał SWR. Odniósł się do pojawiających się od miesięcy hipotez o chorobie nowotworowej i chorobie Parkinsona, na które rzekomo ma cierpieć Putin. Wspomniał również o "inwazyjnej terapii onkologicznej", którą miał rozpocząć 5 marca.

Nawiązał do wideo z Kadyrowem, na którym "widać, jak siedzący w fotelu, skręcony z bólu Putin, konwulsyjnie łapie się ręką za stół". Generał SWR napisał także, iż Putina rozwścieczyć miała werdykt Amerykańskiej Akademii Filmowej, która przyznała Oscara filmowi dokumentalnemu o Aleksieju Nawalnym - przebywającym obecnie w kolonii karnej opozycjoniście. "To plucie nam wszystkim w twarz" - miał powiedzieć do ludzi ze swojego otoczenia dyktator, cytowany przez Generała SWE.

RadioZET.pl/Twitter/Telegram