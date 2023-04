Putin w okupowanej części Ukrainy. Kreml pokazał wideo z "wizyty"

Rosyjskie media propagandowe opublikowały krótkie nagrania wideo z rzekomej wizyty. Widać na nich, jak Władimir Putin wychodzi z wojskowego helikoptera, mija swoją samochodową kolumną miejscowości okupowane przez wojska Kremla i przyjmuje meldunki wojskowych.

"Naczelny dowódca sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej odwiedził kwaterę główną zgrupowania wojskowego Dniepr w obwodzie chersońskim" – poinformował Kreml w komunikacie. Nie podano jednak szczegółów, w tym kiedy ta wizyta się odbyła.

Władimir Putin w okupowanej Ukrainie

Według kremlowskiej propagandy Putin ostatni raz na terenach okupowanych przez Rosję miał być 19 marca. Miał wówczas odwiedzić m.in. Mariupol oraz Krym. W tym wypadku również nie potwierdzono kiedy dokładnie dyktator pojawił się w tych miejscach.

Od marca Putin jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Prezydent jest oskarżony o osobisty współudział w zbrodni wojennej, polegającej na porwaniu z Ukrainy tysięcy dzieci i siłą przewiezienie je na teren Federacji Rosyjskiej.

Choć rosyjskie służby poniosły porażkę na Ukrainie, to raczej nie zapobiegnie to ich centralnej roli w opresyjnych działaniach państwa rosyjskiego w przyszłości - ocenia w raporcie o rosyjskich operacjach niekonwencjonalnych przed i w trakcie agresji na Ukrainę prestiżowy brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI).

