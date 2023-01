Rosja zaczęła stosować "perfidną" taktykę ataków. Eksperci tłumaczą ich cel

Rosja stosuje od pewnego czasu "perfidną" taktykę ostrzału rakietowego. Celem takich zmasowanych ataków z różnych kierunków jest nie tylko trafienie w cel, ale także uruchomienie obrony przeciwlotniczej. Przykładem takiego uderzenia był ostatni atak na blok mieszkalny w Dnieprze, w którym zginęło kilkadziesiąt osób.

Eksperci wojskowi przekonują w rozmowie z Wirtualną Polską, że to taktyka stosowana w wielu konfliktach zbrojnych. - Obrona przeciwlotnicza działa punktowo. Tzn. broni dostępu na najczęściej wykorzystywanych trasach i tuż w okolicy potencjalnych celów. Atakujący zawsze stara się ominąć takie rejony koncentracji, aby ponieść jak najmniejsze straty. Tak działo się podczas II wojny światowej, wojny w Korei czy w Wietnamie. W latach 70. XX wieku pojawiły się tzw. Dzikie Łasice, które miały za zadanie paraliżować i niszczyć obronę przeciwlotniczą. Rosjanie takich jednostek nie mają, więc muszą stosować taktykę sprawdzoną od wojny światowej - uważa Sławek Zagórski, ekspert ds. wojskowości.

Rosja stosuje "perfidną" taktykę ataków rakietowych

- Takie "chwyty" stosowano już we wcześniejszych konfliktach. Przykładowo w Wietnamie czy w Libanie, w 1982 roku w Dolinie Bekaa, gdzie siły izraelskie zniszczyły 19 syryjskich baterii rakiet przeciwlotniczych. Na całe szczęście Rosjanie nie mają już tak dużo rakiet, żeby móc często stosować tę metodę. Mówi się o zużyciu ok. 70-75 proc. z całości arsenału. I to jest dobra wiadomość dla Ukrainy - twierdzi gen. Tomasz Drewniak, były szef wojsk lotniczych i były inspektor Sił Powietrznych RP.

Jak dodaje, Ukraina stale musi bronić ok. 1200-1500-kilometrowego odcinka frontu. - Rosjanie będą więc ciągle wyszukiwać luki i miejsca do ostrzału rakietowego, żeby zadać jak największe straty. Nie da się zbudować systemu obrony przeciwlotniczej, który by bronił przed wszystkimi rakietami. Rosjanie wiedzą o tym i strzelają raz z kierunku południowego, innym razem z północnego, a innym ze wschodniego. Szukają słabych punktów Ukrainy i próbują obejść OPL. Najpierw wykonują rozpoznanie, gdzie są umieszczone poszczególne systemy. A później planują ostrzał, by rakiety ominęły możliwość strącenia.

Ataki rakietowe w Ukrainie. "Zabawa w ciuciubabkę"

- Problem pojawia się, kiedy Rosja użyje rakiet manewrujących, które przemieszczają się z prędkością ok. 800 km/h. W takiej sytuacji czas na reakcję jest minimalny - zauważa gen. Drewniak.

Sławek Zagórski przekonuje, że już wkrótce dojdzie do kolejnych "perfidnych" ataków na cele w Ukrainie. - Aby temu przeciwdziałać, Ukraińcy zorganizowali ok. 300 mobilnych grup przeciwlotniczych, które są wpięte w system OPL i na podstawie danych rozpoznania przemieszczają się na trasach lotu pocisków. Tak więc trwa zabawa w ciuciubabkę - wyjaśnia ekspert.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska