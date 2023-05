Rosjanin wyrwał ukraińską flagę. Bójka dyplomatów

Incydent miał miejsce w Ankarze przy okazji Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego (PABSEC). Ukraiński dziennikarz Denis Gorochowski opublikował nagranie, na którym widać, jak rosyjski delegat wyrywa ukraińską flagę z rąk deputowanego do Rady Najwyższej Ołeksandra Marikowskiego.

Rosyjski dyplomata wybiegł z ukraińską flagą w ręku, a następnie wdał się w bójkę z Marikowskim. O incydencie poinformowała również rosyjska agencja informacyjna TASS, powołując się na źródło z rosyjskiej delegacji. Jego zdaniem ukraiński delegat „zaatakował” sekretarza rosyjskiej delegacji Walerija Stawickiego w hotelowym korytarzu, w którym odbywał się szczyt.

Ankara. Bójka rosyjskich i ukraińskich dyplomatów

Jednak TASS nie wspomniał, że rosyjski dyplomata wyrwał ukraińskiej flagi z rąk deputowanego do Rady Najwyższej. Z kolei rosyjski kanał na Telegramie Baza napisał, że ukraiński deputowany trzymał flagę i „wykrzykiwał proukraińskie hasła”, kiedy podszedł do deputowanej do Dumy Państwowej Olgi Timofiejewej, gdy udzielała wywiadu dla rosyjskiego programu informacyjnego.

Podczas spotkania PABSEC, do którego należą państwa Morza Czarnego, Bałkanów i Kaukazu, doszło również do zakłócenia wystąpienia na zgromadzeniu Oli Timofiejewej, posłanki do Dumy Państwowej z putinowskiej partii Jedna Rosja.

Podobnie jak jej koledzy z ugrupowania, miała przypiętą do marynarki wstęgę św. Jerzego, jeden z symboli rosyjskiej agresji. Ukraińscy delegaci próbowali rozwinąć flagi za jej plecami, ale członkowie delegacji rosyjskiej próbowali temu zapobiec. Incydent został również nagrany na wideo.

