Ministrowie obrony Rosji i Białorusi, Siergiej Szojgu i Wiktar Chrenin podpisali w czwartek umowę formalnie przyspieszającą rozmieszczenie na terytorium Białorusi rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej. Szojgu zaznaczył, że Rosja zachowa kontrolę nad tym uzbrojeniem. Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka poinformował w czwartek, że transfer taktycznej broni jądrowej z Rosji na Białoruś już się rozpoczął - podała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe.

Rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi. "Użycie mało prawdopodobne"

"Rosja od dawna dysponuje bronią atomową zdolną do zaatakowania każdego celu, który może zostać osiągnięty przez taktyczne ładunki jądrowe wystrzelone z terytorium Białorusi, a według naszej oceny użycie przez Putina broni nuklearnej na Ukrainie lub poza nią pozostaje niezwykle mało prawdopodobne" - podkreślają amerykańscy analitycy.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie ocenia, że jest mało prawdopodobne, by ten ruch zwiastował jakąkolwiek eskalację ze strony Rosji. "Rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi wymaga natomiast rozbudowy rosyjskiej infrastruktury wojskowej w tym kraju i przejęcia kontroli nad elementami białoruskiej armii" - czytamy w raporcie. "Kreml prawdopodobnie wykorzysta to, by jeszcze głębiej podporządkować sobie białoruskie struktury siłowe" - dodano.

Były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka w rozmowie z PAP, odnosząc się do tych informacji, ocenił, że wraz z rozmieszczeniem taktycznej broni jądrowej "na naszych oczach znika kraj o nazwie Białoruś", a wszystko odbywa się pod parasolem Związku Białorusi i Rosji (ZBiR). "Argumentem za tym jest bezpieczeństwo tego związkowego państwa, następne będzie formalne zjednoczenie wojsk armii białoruskiej i rosyjskiej" - podkreślił.

Zdaniem Łatuszki jeśli znowu na Białorusi wybuchłyby masowe protesty, tak jak to miało miejsce po wyborach prezydenckich w 2020 roku, to skończą się one telefonem Łukaszenki do Władimira Putina, który oficjalnie, w związku z potrzebą zabezpieczenia taktycznej broni jądrowej, wyśle wojskowy kontyngent w celu pacyfikacji protestów.

RadioZET.pl/PAP