Rząd popiera Ukrainę, społeczeństwo niekoniecznie. Słowacja na zakręcie

Słowacja jest jednym z państw europejskich, gdzie większość społeczeństwa jest sceptyczna wobec wsparcia militarnego dla Ukrainy. Mimo to koalicja centroprawicy, która straciła większość w miejscowym parlamencie, zdecydowała się wysłać swoje MiGi-29 dla ukraińskiej armii.

- Po inwazji na Ukrainę Słowacja jednoznacznie opowiedziała się po stronie Kijowa i od początku należała do awangardy państw ją wspierających. Dzieje się to często wbrew woli znaczniej części słowackiego społeczeństwa. Tymczasem zaufanie do rządu centroprawicowego jest najniższe w historii i znajduje się na poziomie kilkunastu procent. Koalicja rządząca nie ma szans na powtórzenie wyników z ostatnich wyborów z 2020 r. – komentuje dr Krzysztof Dębiec, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich i były dyplomata.

Przedterminowe wybory na Słowacji. „Panuje przerażenie”

„Ukraina nie chce wojny z Rosją. My też nie. Ale staje się coraz bardziej jasne, że Rosja już dawno zdecydowała, że jest z nami w stanie wojny” - napisał (wraz z szefami rządów Polski i Czech) pod koniec kwietnia w artykule dla „Foreign Affairs” premier Słowacji Eduard Heger. Jednak ostre stanowisko Słowacji wobec polityki Kremla, głównie dzięki centroprawicowej koalicji, może się szybko zmienić.

Na 30 września zaplanowano na Słowacji przedterminowe wybory parlamentarne. Ostatnie sondaże pokazują, że największe szanse na zwycięstwo ma partia Smer-SSD byłego premiera Roberta Fico oraz Hlas-SD Petera Pellegriniego, również byłego szefa rządu. Obydwoje zniknęli ze szczytów władz po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka w 2018 r., największych antyrządowych protestach w najnowszej historii Słowacji i ostatnich wyborach.

- W kręgach elit słowackich panuje przerażenie, co będzie po wyborach 30 września. Fico jest pragmatycznym cynikiem. Stara się zdobyć jak największe poparcie i poniekąd walczy o życie. Obawia się, że ze względu na liczne afery trafi do wiezienia. W kampanii sięga po tematy związane z drożyzną, życiem zwykłych Słowaków itp. Jeśli Fico wygra, a wszystko na to wskazuje, stanie przed dylematem czy brnąć w narracje skierowane do elektoratu krajowego, czy realizować pragmatycznie politykę, której trzymał się do tej pory. Wprowadził Słowację do Euro i strefy Schengen, a w 2015 r. przyjął wystarczającą liczbę uchodźców spośród wszystkich państw wyszehradzkich.

Fico w kampanii uderza w antyukraińskie nastroje i nieraz posługuje się przekazami rosyjskiej propagandy. Wykorzystuje w ten sposób podejście większości Słowaków do geopolityki.

- Sentyment prorosyjski na Słowacji ma korzenie jeszcze w XIX wieku. Mały naród słowacki w obliczu zagrożenia węgierskiego widział w wielkiej Rosji oparcie przed madziaryzacją. W 1944 r., w odróżnieniu od Polski, armia czerwona pomogła narodowemu powstaniu słowackiemu i w skazanym na porażkę ataku na Przełęcz Dukielską. Elity słowackie, zwłaszcza po lewej stronie, o tym pamiętają. Z kolei kręgi skrajnie konserwatywne patrzą na Rosję, wykorzystując mit „państwa walczącego ze zgniłym liberalizmem Zachodu”.

„Ludzie przeciwko oddawaniu broni Ukrainie”

Dr Dębiec przywołuje rozmowę z jednym z doradców premiera Hegera. Mówił on, że „Słowacy nie mają rzeczywistego spojrzenia na Rosję i żyją pewnym wyobrażeniem, na który wpływ mają szereg czynników historycznych i kulturowych”. - Słowacy z obawami patrzyli zawsze na Budapeszt i Pragę, a z nadzieją na oparcie w Berlinie i Moskwie – wyjaśnia gość podcastu „Współrzędne Świata”.

- Jeśli chodzi o to, czy Słowacy życzą Ukrainie zwycięstwa, w ten sposób odpowiedziało niespełna 50 proc. pytanych. 20-25 proc. życzyła tego Rosji. Według jednego z sondaży aż 70 proc. Słowaków zgadza się ze stwierdzeniem, że rząd traktuje lepiej uchodźców z Ukrainy niż własnych obywateli. Podobne liczby są przeciwko oddawaniu broni Ukrainie.

Ekspert podkreśla, że „gleba do prowadzenia rosyjskiej propagandy jest na Słowacji niezwykle żyzna”. - Działania propagandy rosyjskiej są tutaj 10-krotnie większe niż w innych państwach regionu – podsumowuje.

RadioZET.pl