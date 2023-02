"Secret Service chyba osiwiało". Ekspert komentuje wizytę Bidena w Kijowie

Wizyta prezydenta USA w Kijowie, pierwsza od momentu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, to polityczna sensacja. Kulisy podróży Joe Bidena okryte były ścisłą tajemnicą, a wizytę polityka w ukraińskiej stolicy potwierdzono, dopiero kiedy był na miejscu.

- To bardzo ryzykowna pod względem bezpieczeństwa wizyta prezydenta Joe Bidena. Nie wyobrażam sobie, jak wielkim przedsięwzięciem musiał być to wyjazd. To jest coś niesamowitego. Myślę, że niejedna osoba z Secret Service mogła osiwieć z tego powodu - mówił Wirtualnej Polsce dr Łukasz Pawłowski, współautor "Podkastu amerykańskiego".

Biden w Kijowie. "Ma odwagę do pozazdroszczenia"

Jego zdaniem prezydent Biden udowadnia, że jest nie tylko zdolny pod względem fizycznym (ma 80 lat) do pełnienia swoich obowiązków, ale "także ma odwagę, której może pozazdrościć mu wielu amerykańskich polityków".

Dr Pawłowski skomentował: - Trudno wyobrazić sobie mocniejsze wsparcie dla Ukrainy niż przyjazd na miejsce amerykańskiego prezydenta. Joe Biden podkreśla zresztą swoje poparcie dla Ukrainy na każdym kroku. Władze USA wprost mówią, że na Kremlu są zbrodniarze wojenni, którzy powinni być rozliczeni. To jest więc podwójne uderzenie ze strony Stanów Zjednoczonych.

- Biden na początku swojej prezydentury powiedział: "America is back". Dzisiaj stwierdzenie to wybrzmiewa bardziej wiarygodnie niż kiedykolwiek - dodał współautor "Podkastu amerykańskiego".

