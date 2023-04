Skandalizujące nagranie pojawiło się w sieci w minioną niedzielę. Przedstawia tybetańskiego przywódcę religijnego i politycznego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla Dalajlamę (87 l.), który prosi młodego chłopca o to, by ten "possał" jego język. Nagranie pochodzi z imprezy charytatywnej grupy M3M Foundation, filantropijnego ramienia indyjskiej firmy nieruchomościowej M3M Group, z siedzibą w Dharamshali i zostało nakręcone w lutym.

Internauci natychmiast zwrócili uwagę na niestosowność nagrania i zachowania Dalajlamy. Skandal skomentowały media z całego świata, dlatego chwilę później służby prasowe tybetańskiego przywódcy opublikowały oświadczenie. "Jego Świątobliwość pragnie przeprosić chłopca i jego rodzinę, a także swoich licznych przyjaciół na całym świecie za krzywdę, jaką mogły wyrządzić jego słowa. Jego Świątobliwość często dokucza ludziom, których spotyka w niewinny i zabawny sposób, nawet publicznie i przed kamerami. Bardzo żałuje tego incydentu" - czytamy.

W Polsce na tak postawioną sprawę zareagował m.in. katolicki publicysta Tomasz Terlikowski. W mediach społecznościowych zauważył, że całowanie młodego chłopca przed dorosłego mężczyznę nie jest "niewinnym i żartobliwym dokuczaniem". " Jest seksualnym wykorzystaniem, które nie może być usprawiedliwione w sposób religijny ani politycznym" - czytamy.

Seks skandal Dalai Lamy. Interpretacja "zachodniego obiektywu"

Linia obrony Dalajlamy skupia się na zachodniej - w domyśle błędnej - perspektywie i niezrozumieniu realiów kulturowych. Universal Life Church Ministries, największy na świecie kościół online, zawraca uwagę, że w kulturze tybetańskiej wysunięcie języka może być oznaką szacunku lub zgody i jest powszechnie używane jako powitanie – "choć nie jest jasne, czy w tym przypadku tak właśnie było" - dodają.

To stanowisko skonfrontował w rozmowie z prominentną grupą praw dziecka Center fot Child Rights (z siedzibą w Delhi) CNN. "Niektóre wiadomości odnoszą się do kultury tybetańskiej o pokazywaniu języka, ale to wideo z pewnością nie dotyczy żadnej ekspresji kulturowej, a nawet jeśli tak, to takie kulturowe ekspresje są niedopuszczalne" - opiniują. O aspekcie kulturowym i jego dominującym znaczeniu na Twitterze pisze m.in. tybetański aktywista Namdol Lhagyari. "Sprowadzanie narracji innych kultur, zwyczajów i wpływu społecznego na płeć i seksualność do interpretacji tybetańskiego sposobu wyrażania się jest haniebne".

Przypomnijmy, że Dalajlama jest przez Tybetańczyków czczony jako reinkarnacja swoich 13 poprzedników. To potężna w tamtejszej kulturze postać na styku polityka i duchownego. W przeszłości przyszło mu już przepraszać za swoje zachowania i słowa, ostatnio np. za sugestię, że Europa powinna zamknąć swoje drzwi na uchodźców.

RadioZET.pl/CNN/Twitter