Premier Słowacji Eduard Heger zwrócił się w niedzielę do prezydent Zuzany Czaputovej o zwolnienie go z funkcji szefa rządu. Decyzja o podaniu się do dymisji oznacza mianowanie na Słowacji rządu fachowców. Ma on sprawować funkcję do czasu zapowiedzianych na koniec września br. wyborów parlamentarnych.