Sojusznik Putina wysyła broń Ukrainie? Wyciekł tajny raport Pentagonu

Serbia jak dotąd prezentowała spory dystans oraz neutralność wobec wojny w Ukrainie, ale nie jest tajemnicą, że kraj ten ma historycznie bliskie związki z Rosją. Belgrad odmówił także nałożenia sankcji na reżim Putina. Z tajnego dokumentu Pentagonu wynika jednak, że Serbowie zdecydowali się zaangażować w konflikt i wesprzeć militarnie walczącą Ukrainę.

Raport, o którym pisze Reuters, oznaczony jest jako Tajny i NOFORN, co zabrania jego dystrybucji do zagranicznych służb wywiadowczych i wojskowych. Komentatorzy wskazują, że może to być najpoważniejszy wyciek tajemnic USA od lat. Znajdujemy w nim stanowiska 38 europejskich rządów w odpowiedzi na prośby Ukrainy o pomoc wojskową.

Serbia wysyła broń Ukrainie? Tajny raport Pentagonu

Z dokumentu wynika, że Serbia, która politycznie związana jest z Federacją Rosyjską, odmówiła szkoleń dla ukraińskich sił wojskowych, ale zgodziła się na wysyłanie broni do Kijowa. Niewykluczone, że pierwsze partie uzbrojenia zostały już przekazane. Co ciekawe, nie jest to jednorazowy akt, bo Belgrad jest gotowy dostarczać Ukrainie broń także w przyszłości.

Serbskie władze nie chcą komentować tych informacji. Biuro prezydenta Serbii Aleksandara Vucica i ambasada Ukrainy nie odpowiedziały na pytania Agencji Reutera. Doniesień nie chce także komentować Pentagon. Dziennikarze podkreślili, że "nie mogli samodzielnie zweryfikować autentyczności dokumentu".

Informacje Reutera ukazały się miesiąc po tym, jak na rosyjskim kanale Telegram opublikowano dokumenty potwierdzające wysyłkę przez serbskiego producenta broni rakiet ziemia-ziemia Grad 122 mm do Ukrainy. Ze wspomnianych pism wynika, że broń trafiła do Kijowa już w listopadzie 2022 roku.

Władze w Belgradzie: Nie eksportowaliśmy żadnej broni

Rosyjskie władze zwróciły się wówczas do Serbów o wyjaśnienie tych informacji. Producent broni Krusik Corp. z Valjeva zdecydowanie zaprzeczył, by firma dostarczała Ukrainie jakąkolwiek broń. Prezydent Vucic nazwał doniesienia medialne "kłamstwem". - Nie eksportowaliśmy żadnej broni ani amunicji do Rosji czy Ukrainy - przekonywał.

Jak zauważa Ośrodek Studiów Wschodnich, "kształt stosunków serbsko-rosyjskich był przez ostatnie lata wypadkową kalkulacji elit politycznych Serbii, dotyczących Zachodu oraz strategicznych interesów Rosji na Bałkanach. Belgrad potrzebował Moskwy do wzmacniania swojej pozycji negocjacyjnej w kwestii Kosowa. Z kolei Kremlowi współpraca ta stwarzała możliwości destabilizacji sytuacji w regionie i odwracała uwagę Zachodu od obszarów istotniejszych dla Moskwy".

"Relacje Serbii z Rosją mają wymiar historyczny i kulturowy, co pozwala promować wszelkie formy kooperacji jako wyraz »braterskich stosunków«. Przekonaniu o przyjaznej postawie Moskwy szczególnie sprzyja propagowanie przez nią postulatów blokowania uznania niepodległości Kosowa oraz obrony interesów bośniackich Serbów" - czytamy na stronie OSW.

