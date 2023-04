Szef NATO złożył wizytę w Kijowie. Jest reakcja Kremla

Jens Stoltenberg pojawił się w pobliżu Ściany Pamięci Poległych za Ukrainę, znajdującej się w pobliżu kijowskiego Monasteru św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach. W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie szefa NATO, który pochyla głowę pod tablicą pamiątkową ze zdjęciami poległych żołnierzy.

“Sekretarz generalny NATO jest na Ukrainie. Przekażemy więcej informacji najszybciej, jak to będzie możliwe” – przekazał przedstawiciel Sojuszu Północnoatlantyckiego, cytowany przez AFP.

Jens Stoltenberg jest w Kijowie

Sekretarz Generalny NATO przyjechał do Kijowa 14 miesięcy po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję. Stoltenberg w kwietniu zaprosił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na szczyt NATO zaplanowany na lipiec. Szef Sojuszu powiedział wówczas, że Władimir Putin „chciał zatrzasnąć drzwi do NATO”, ale „nie udało mu się”. Ponadto państwa Sojuszu wspierają Ukrainę, dostarczając jej sprzęt wojskowy i szkoląc żołnierzy.

Rosja twierdzi, że dostawy pomocy wojskowej NATO dla Kijowa są dowodem na to, że Sojusz i Stany Zjednoczone prowadzą wojnę zastępczą w Ukrainie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w czwartek, że niedopuszczenie Ukrainy do zachodniego sojuszu wojskowego pozostaje jednym z głównych celów inwazji. - (Gdyby Ukraina dołączyła do NATO – red.) stanowiłoby to poważne zagrożenie dla naszego kraju, dla jego bezpieczeństwa - stwierdził Pieskow.

