Szokujące słowa gwiazdora o Polsce. Były ambasador RP reaguje

Roger Waters, były lider kultowego zespołu Pink Floyd, zarzucił Polakom rusofobię, po tym, jak jego koncerty w Krakowie zostały odwołane. Sprawa nie miałaby takiego rozgłosu, gdyby nie to, że Rosjanie zaprosili go, by przemawiał na ich korzyść na forum ONZ. - Niech Roger Waters gra i śpiewa, a nie wypowiada się w sprawach politycznych – powiedział Wirtualnej Polsce były ambasador RP na Łotwie Jerzy Marek Nowakowski.