"Ta decyzja przenosi konflikt na nowy poziom". Kreml próbuje szantażować Zachód

W środę niemiecki rząd zapowiedział dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard II. W pierwszym etapie Niemcy chcą dostarczyć Ukrainie 14 czołgów Leopard typu 2A6 z zapasów Bundeswehry. Niemcy udzielą też zezwolenia krajom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć czołgi Leopard II ze swoich zapasów na Ukrainę. Wśród nich jest Polska, która taki wniosek wysłała we wtorek.

Nowy poziom pomocy wojskowej dla Ukrainy nie umknął uwadze Kremla. - Ta niezwykle niebezpieczna decyzja przenosi konflikt na nowy poziom konfrontacji i jest sprzeczna z deklaracjami niemieckich polityków o niechęci Federacji Federalne Niemiec do angażowania się w niego - skomentował ambasador Rosji w Niemczech Siergiej Nieczajew.

Czołgi dla Ukrainy. Kreml komentuje

Obietnice dotyczące czołgów Leopard II skomentował w środę także rzecznik Kremla. - Technologicznie jest to nieudany plan. To przeszacowanie potencjału, jaki to doda ukraińskiej armii. Te czołgi spłoną jak wszystkie inne - powiedział Dmitrij Pieskow.

Leopard 2 jest produkowany w Niemczech od końca lat 70. Z danych producenta wynika, że do tej pory z linii montażowej zjechało ponad 3,5 tys. egzemplarzy, licząc wszystkie warianty tego czołgu. Polski rząd oficjalnie złożył we wtorek w Berlinie wniosek o zezwolenie na eksport 14 czołgów Leopard na Ukrainę. Także Finlandia zamierza wysłać Ukrainie własne Leopardy – ich liczba jeszcze nie została potwierdzona – podkreśla niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

Według wyliczeń gazety Ukraina może liczyć od zachodnich partnerów na co najmniej 80-100 czołgów. USA także „po długim wahaniu chcą teraz wysłać czołgi M1 Abrams na Ukrainę – to zaangażowanie było ważne dla Berlina, który nie chciał działać w izolacji międzynarodowej” – przypomina „FAZ”. Z informacji dziennika „New York Times" wynika, że rozważana jest wysyłka 30-50 egzemplarzy.

RadioZET.pl/PAP/AFP