Niepokojące doniesienia z Taiwanu. "Chińskie okręty i samoloty wciąż krążą wokół wyspy"

Chiny rozpoczęły w sobotę trzydniowe ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu, podczas których symulowały ataki i ćwiczyły blokadę wyspy. Pokaz siły ze strony Pekinu, który twierdzi, że Tajwan jest częścią terytorium Chin, był odpowiedzią na spotkanie prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen z przewodniczącym Izby Reprezentantów USA Kevinem McCarthym na początku kwietnia. Pekin ostrzegał wówczas, że “sprowokuje to działania odwetowe”.

Ministerstwo obrony Tajwanu poinformowało, że we wtorek o godzinie 11:00 wykryło wokół wyspy dziewięć chińskich okrętów wojennych i 26 samolotów. Miały one przekroczyć nieoficjalną granicę (linię mediany – red.) na Cieśninie Tajwańskiej, za którą zaczynają się wody należące do wyspy.

Tajwan: chińskie okręty i samoloty wciąż krążą wokół wyspy

W poniedziałek, ostatniego dnia ćwiczeń, ministerstwo poinformowało, że wykryło 12 chińskich okrętów wojennych i 91 samolotów wokół Tajwanu. 54 samoloty wleciały do południowo-zachodniej i południowo-wschodniej strefy identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ).

Liczba naruszeń strefy ADIZ była najwyższa w ciągu jednego dnia od października 2021 r. Jak zaznacza agencja AFP, strefa ta nie jest tym samym, co terytorialna przestrzeń powietrzna Tajwanu i obejmuje znacznie większy obszar, który pokrywa się z częścią chińskiego ADIZ, a nawet częścią kontynentu.

Ministerstwo obrony Tajwanu dodało, że podczas ćwiczeń myśliwce J15 zostały rozmieszczone na chińskim lotniskowcu Shandong. To m.in. te samoloty przekroczyły tzw. linię mediany. Podobna liczba okrętów wojennych i odrzutowców została rozmieszczona przez Pekin w pobliżu Tajwanu w sobotę i niedzielę.

Nie słabnie napięcie na linii Tajwan-Chiny

- Grupa bojowa lotniskowca Shandong, który wypłyną na Morze Filipińskie, brała udział w ćwiczeniach. Łącznie wykonała 232 loty bojowe w ciągu trzech dni, co jest wydarzeniem bezprecedensowym - powiedział agencji AFP Alexander Huang, ekspert wojskowy z Uniwersytetu Tamkang w Tajpej.

Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen potępiła ćwiczenia wojskowe w poniedziałek, kilka godzin po ich oficjalnym zakończeniu, mówiąc, że dla Chin spotkania przedstawicieli Tajwanu i Stanów Zjednoczonych są „wymówką dla ćwiczeń wojskowych, których celem jest destabilizowanie Tajwanu i regionu”. - Chociaż chińskie ćwiczenia wojskowe dobiegły końca, nasze wojsko i zespół ds. bezpieczeństwa narodowego pozostają w gotowości i będą bronić kraju - powiedziała Tsai.

RadioZET.pl/AFP