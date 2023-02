Trump reaguje na aktywność Bidena. "Wkrótce może być III wojna światowa"

Joe Biden udał się 20 lutego do Kijowa, gdzie wysłał na cały świat komunikat o niepodważalnym wsparciu USA dla Ukrainy walczącej z Rosją. We wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych jest w Polsce, w Warszawie wygłosi m.in. przemówienie w Arkadach Kubickiego na stołecznej starówce.

Silne zaangażowanie USA w pomoc Ukrainie nie podoba się byłemu Donaldowi Trumpowi. Były prezydent tego państwa (2016-2020) dał temu wyraz we wpisie na swoim kanale społecznościowym Truth Social.

Trump o aktywności Bidena. "Może być III wojna światowa"

Po przegranych wyborach prezydenckich 2020 roku Trump nie wycofał się z polityki. Mimo blokady na Facebooku, czy Twitterze (po tym, jak nawoływał do szturmu na Kapitol, obecnie nie zamierza wracać na te platformy, przyp.) założył serwis Truth Social, na którym dokonuje regularnych wpisów.

fot. Donald Trump - Truthsocial.com

W ostatnim z nich zasugerował, że Joe Biden "systematycznie, ale być może nieświadomie, popycha USA w to, co wkrótce może być III wojną światową". "Jak bardzo to szalone?" - pytał retorycznie były prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump jest czołowym politykiem wśród amerykańskich republikanów, wciąż wymienia się go w gronie potencjalnych kandydatów w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

RadioZET.pl/Donald Trump - Truthsocial.com