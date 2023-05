Dmitrij Miedwiediew od wybuchu wojny w Ukrainie regularnie pozwala sobie na ostre, często skandaliczne wypowiedzi. Groził już Zachodowi atakiem nuklearnym, a także sugerował, że Polska uczestniczy w rozbiorze Ukrainy.

Przed kilkoma dniami znów zaatakował nasz kraj. Tym razem nawiązał do decyzji warszawskiego ratusza, który poinformował o przejęciu budynku rosyjskiej szkoły średniej przy ulicy Kieleckiej na Mokotowie. W poście na Twitterze stwierdził, że dopóki są w Polsce "absolutni rusofobowie", to "Polska nie powinna dla nich istnieć".

"Nie widzę żadnego sensu w utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych z Polską. To państwo dla nas nie powinno istnieć, dopóki są tam absolutni rusofobowie u władzy, a polscy najemnicy znajdują się na Ukrainie. Ci ostatni muszą być bezlitośnie eksterminowani jak śmierdzące szczury" - napisał.

Twitter jednak nie pozostawił tej mowy nienawiści bez jakiejkolwiek reakcji. Platforma postanowiła usunąć ten wpis jako naruszający jej reguły i standardy. Sam zainteresowany postanowił skomentować ten ruch w rozmowie z rosyjskimi mediami. Jego zdaniem Twitter "poddał się" rządom Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

- Zrobił to samo co z Trumpem. Elon najwyraźniej nie poradził sobie z tym zadaniem, niestety… - stwierdził polityk w rozmowie z RIA Novosti, dodając jednocześnie, że nie ma dla niego problemu, gdyby miał się obejść bez tej platformy. Fragmenty wywiadu opublikował na swoim profilu na Telegramie.

W końcu to tylko zagraniczny portal społecznościowy działający w interesie amerykańskiego establishmentu. Dość cynicznie wykorzystaliśmy to do realizacji naszych celów propagandowych

Dmitrij Miedwiediew