Rosja wprowadza na pole bitwy szereg nowych żołnierzy, ale wielu z nich jest źle wyszkolonych i źle wyposażonych – podkreślał Lloyd Austin, po spotkaniu z ministrami obrony z państw NATO w Brukseli.

Sekretarz obrony USA ocenił na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów państw NATO, że "obecnie nic nie wskazuje na to, by Rosja gromadziła samoloty do potencjalnego większego ataku powietrznego". - Wiemy, że Rosja ma na swoim wyposażeniu pokaźną liczbę samolotów [...] Dlatego podkreślaliśmy, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Ukrainie jak najwięcej zdolności obrony powietrznej – dodał Austin.

"Ukraina chce nabrać rozpędu". Austin: Przeprowadzą wiosną ofensywę

W jego ocenie Ukraina ruszy wiosną 2023 roku z ofensywą, celem wyzwolenia kolejnych okupowanych przez Rosję terenów. - Ukraina chce nabrać rozpędu. Spodziewamy się, że wiosną przeprowadzą ofensywę - powiedział Austin dziennikarzom.

Zapytany o kwestię wysłania Ukrainie myśliwców F-16, Austin odparł krótko, że w tej sprawie nie ma obecnie nic do ogłoszenia. Inaczej sprawę widzi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który stwierdził, że "sprawa przekazania Ukrainie samolotów bojowych F-16, tak jak w przypadku czołgów Leopard czy systemów obrony powietrznej Patriot, wymaga również wywierania presji na sojuszników".

W Brukseli był też przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów US Army, gen. Mark Milley. W jego ocenie Rosja przegrała już wojnę i zostaje jej wyłącznie wyniszczanie Ukrainy.

- Mamy do czynienia z wojną na wyniszczenie. Wydaje się, że będzie to trwało nadal. Rosja nie pokona Ukraińców ani ich sojuszników. Przegrała militarnie, strategicznie i operacyjnie – mówił najwyższy rangą dowódca wojsk USA.

RadioZET.pl/PAP