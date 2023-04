Urzędnicy blokują sankcje na Rosję. "To niemożliwe"

Państwa grupy G7 miały przygotować odpowiedź na amerykańską propozycję rosyjskich sankcji absolutnych, obejmujących zakazem jakikolwiek eksport na teren Rosji. Odpowiedź ma zostać oficjalnie przedstawiona w przyszłym miesiącu podczas szczytu w Hiroszimie. Brytyjski "Financial Times" ustala, że pomysł ogranicza Japonia i UE.

Sankcji absolutnych nie będzie. "To niemożliwe"

Według dwóch źródeł koncepcja amerykańska (całkowity zakaz handlu z Rosją) pojawiła się w odpowiedzi na rosnącą frustrację Waszyngtonu na w istocie dziurawe pakiety sankcyjne, które pozwalają Rosji kupować i sprowadzać do kraju zachodnią technologię. Anonimowi urzędnicy z Japonii i "krajów UE", na których powołuje się brytyjski dziennik, odpowiadają jednak, że to niemożliwe. - Z naszej perspektywy to jest po prostu niewykonalne - mówi jeden z nich, cytowany pod warunkiem zachowania anonimowości.

Zobacz też: Rosja planuje manewry Floty Pacyfiku. Japonia bije na alarm

Rada Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu odmówiła gazecie komentarza w tej sprawie, dodając tylko, że "USA będą nadal szukały sposobu na pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności".

Przywódcy G7 spotkają się w Hiroszimie 19 maja na trzydniowym szczycie, który ma skupić się na skutkach wojny Rosji z Ukrainą, bezpieczeństwie gospodarczym, zielonych inwestycjach i regionie Indo-Pacific.

Przypomnijmy, że od lutego 2022 roku UE uzgodniła 10 pakietów sankcji przeciwko Rosji, ale dopiero po tygodniach sporów między państwami członkowskimi, z których niektóre z nich zapewniły sobie zwolnienia dla swojego przemysłu pod groźbą zawetowania sankcji. Urzędnicy-informatorzy FT sugerują, że gdyby amerykańska koncepcja sankcji "przeszła", do debaty wróciłyby kraje, które załatwiły sobie "ulgi".

RadioZET.pl/Financial Times