USA podjęły przełomową decyzję. Chodzi o F-16 dla Ukrainy

USA zgodziły się na przekazanie Ukrainie nowoczesnych myśliwców, o co od dawna zabiegał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wojska amerykańskie będą również szkolić ukraińskich pilotów w obsłudze maszyn - powiedział w Hiroszimie Jake Sullivan.

- W miarę rozwoju szkolenia w nadchodzących miesiącach będziemy współpracować z naszymi sojusznikami, aby ustalić, kiedy samoloty zostaną dostarczone, kto je dostarczy i ile - zapewnił doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA.

Ukraina otrzyma F-16. Sullivan o decyzji Bidena

Sullivan został zapytany na konferencji prasowej o obawy, że Ukraina może zaatakować cele w Rosji, co doprowadziłoby do eskalacji. Doradca Bidena wyjaśnił, że wszystkie rodzaje uzbrojenia, które Stany Zjednoczone dostarczają, są przekazywane pod warunkiem, że Kijów nie użyje ich do ataków na terytorium Rosji.

Wołodymyr Zełenski, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem decyzji, powiedział, że zachodnie myśliwce znacznie wzmocnią ukraińską armię w powietrzu. Prezydent Ukrainy, cytowany przez BBC, stwierdził, że nie może się doczekać „omówienia praktycznego wdrożenia” tej decyzji na szczycie G7 w Hiroszimie, dokąd nieoczekiwanie przybył w sobotę.

Zełenski spotkał się w Japonii z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem i podziękował mu za rolę Londynu w koalicji międzynarodowej na rzecz przekazania Kijowowi samolotów F-16 - poinformowała kancelaria Zełenskiego. "Prezydent podziękował premierowi Wielkiej Brytanii za przywództwo Zjednoczonego Królestwa w koalicji międzynarodowej" na rzecz F-16 - głosi komunikat opublikowany przez biuro (kancelarię - red.) Zełenskiego. Dodano w nim, że politycy "skoordynowali stanowiska przed udziałem prezydenta Ukrainy w szczycie G7".

Zełenski na szczycie G7 w Hiroszimie

Szczyt ten trwa w Hiroszimie od piątku. Zełenski w niedzielę weźmie udział we wspólnych obradach z przywódcami G7, a wizytę w Japonii rozpoczął w sobotę, gdy spotkał się z Sunakiem i premier Włoch Giorgią Meloni. Z szefową rządu Włoch Zełenski rozmawiał o "wsparciu obronnym i politycznym" Rzymu dla Kijowa - podano w komunikacie na stronie internetowej prezydenta Ukrainy.

W Hiroszimie Zełenski przeprowadzi również spotkania z prezydentami USA i Francji: Joe Bidenem i Emmanuelem Macronem oraz z premierem Japonii Fumio Kishidą. Jak powiadomiła agencja Reutera, możliwe są też rozmowy ukraińskiego prezydenta z premierem Indii Narendrą Modim oraz przywódcą Brazylii Luizem Inacio Lulą da Silva.

RadioZET.pl/PAP/BBC