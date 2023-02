Plany "wchłonięcia" Białorusi. Media ujawniają tajny dokument Kremla

Rosja chce wchłonąć Białoruś w ciągu najbliższej dekady. Dowody na to ma międzynarodowa grupa dziennikarzy z wielu mediów – "Sueddeutsche Zeitung", WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, Dossier Center, "Expressen", "Kyiv Independent", Białoruskiego Centrum Śledczego, VSquare i polskiego Frontstory.

Dziennikarze ujawnili szczegóły z 17-stronicowego dokumentu "Strategiczne cele Federacji Rosyjskiej na kierunku białoruskim", który datowany jest na lato 2021 roku. Już wówczas Rosjanie zakładali dalsze "integrowanie" Białorusi z Rosją, aż do jej całkowitego wcielenia w rosyjskie państwo, najpóźniej do 2030 roku.

Rosja chce wchłonąć Białoruś do 2030 roku. Wyciekł plan Kremla

Dokument, który miał powstać na Kremlu, opisuje plany dostosowania białoruskiego ustawodawstwa, stopniowego przejmowania kontroli nad polityką zagraniczną, zwiększenia obecności wojskowej Rosji na Białorusi i wyparcia języka białoruskiego, a także przyspieszenie nadawania rosyjskiego obywatelstwa.

Działania podzielono na kategorie czasowe – krótkookresowe (do 2022 roku), średniookresowe (do 2025 roku) i długookresowe (do 2030 roku). Jak pisze białoruska Nasza Niwa, w dokumencie jest m.in. mowa o dostosowaniu do „rosyjskich interesów” białoruskiej konstytucji (została „zreformowana” w lutym 2022 roku) oraz harmonizacji prawodawstwa Białorusi z rosyjskim. Dokument opisuje również działania w takich sferach jak m.in. obronność i wojsko, energetyka, kultura i nauka, handel i gospodarka, polityka pieniężna.

- Cele Rosji na Białorusi są identyczne z celami wobec Ukrainy. Tylko że w przypadku Białorusi opierają się one o przymus, a nie o wojnę. Celem końcowym pozostaje wchłonięcie tego kraju – ocenił Michael Carpenter, ambasador USA przy OBWE. Pytani przez dziennikarzy przedstawiciele zachodnich służb i eksperci cywilni uznali dokument za wiarygodny, zarówno pod względem treści, jak i autentyczności.

- W administracjach zarówno Rosji, jak i Białorusi jest zawsze mnóstwo planów i nie wszystkie są realizowane. Rosja jest tak mocno zajęta wojną, że długofalowe plany na dekadę do przodu nie są w centrum uwagi Putina. Wojna wyznaczyła nową dynamikę dla całego regionu. Od jej wyniku zależą losy Białorusi, Rosji, Ukrainy – powiedział z kolei białoruski politolog Waler Karbalewicz.

RadioZET.pl/Frontstory.pl