Komisja Europejska wraca ze sprawą obowiązkowych relokacji migrantów do państw członkowskich. Polska za rządów PiS odmówiła ich przyjęcia. PAP podał, powołując się na źródła w KE, że jeśli kraje Unii nie będą chciały się na to zgodzić, to Komisja zaproponuje tzw. ekwiwalent finansowy – po 22 tys. euro na migranta. Stały Przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś przekazał, że Polska nie zgodzi się na takie rozwiązanie.