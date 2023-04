Są wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Finlandii. Według prognozy ostatecznych wyników przeprowadzonej dla telewizji Yle w 200-osobowym parlamencie KOK będzie miała 48 deputowanych. W poprzednich latach taka prognoza dość dokładnie odzwierciedlała końcowy rozkład mandatów.

Na drugim miejscu jest obecnie populistyczna narodowo-konserwatywna partia Finowie (PS) - 20,3 proc. głosów, która powinna zdobyć 46 miejsc w parlamencie, a na trzecim socjaldemokraci (SDP) premier Sanny Marin - 19,9 proc. i 43 miejsca. Frekwencja wyniosła 71,9 proc.

Atmosfera we wszystkich sztabach wyborczych jest napięta. Wynik będzie niepewny aż do przeliczenia wszystkich głosów. O tym kto będzie przyszłym premierem zadecydować może nawet parę tysięcy głosów - komentują media. Głównym kandydatem do objęcia tego stanowiska jest lider KOK Petteri Orpo.

RadioZET.pl/PAP