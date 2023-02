Wyciekł wstrząsający plan obchodów rocznicy inwazji w Rosji. "Znamy to z III Rzeszy"

Orędzie Władimira Putina do Dumy Państwowej i Rady Federacji zaplanowane na 21 lutego według niektórych analityków może zostać zmienione po niezapowiedzianej wizycie Joe Bidena w Ukrainie. Eksperci wskazują, że prezydent Rosji mógłby zmienić jego wydźwięk na “jeszcze mocniejszy”.

Niepokoją również doniesienia o przygotowaniach do obchodów rocznicy inwazji, nazywanej przez rosyjską propagandę “specjalną operacją”. Do mediów wyciekł dokument, z którego wynika, że w “świętowanie” mają zostać włączone dzieci i młodzież.

Orędzie Putina i przygotowania do rocznicy inwazji

Niezależna Telewizja Dożd oraz stacja RBK opublikowały szczegóły dyrektywy, wydanej przez rosyjskie Federalne Ministerstwo ds. Młodzieży. Określa ona, jak młodzi ludzie powinni obchodzić Dzień Obrońcy Ojczyzny, przypadający 23 lutego.

Plan brzmi groteskowo. Dzieci mają m.in. uczestniczyć w warsztatach dziewiarskich “Wydziergane z miłością”. Będą na nich robić skarpety i rękawiczki dla żołnierzy na froncie. Oprócz tego mają przygotować “świece okopowe” do ogrzewania i gotowania. Podczas specjalnych lekcji mają też zapoznać się z historiami wysłanych do Ukrainy żołnierzy, nazywanych w dokumencie bohaterami, i opowiedzieć o ich czynach.

Dr Michał Marek powiedział WP, że “stymulowanie poparcia rosyjskiego społeczeństwa dla wojny ma coraz bardziej radykalny charakter”. Ekspert podkreślił, że już od 2014 roku w szkołach i organizacjach pracujących z młodzieżą trwały działania polegające na oswajaniu przemocy i przygotowywaniu do walki z “wrogiem”, czyli Ukrainą i państwami NATO.

Dodał, że szkoła jest wykorzystywana do zakorzeniania tez propagandowych w rodzinach. - Działania te są intensyfikowane wraz z radykalizacją retoryki. Dzieci przygotowywane są nie tylko do tego, by zabijać Ukraińców, lecz by dokonywać linczów na osobach sprzeciwiających się polityce Kremla - mówił Marek. Zaznaczył przy tym, że "ten trend znamy chociażby z historii III Rzeszy"

Rozmówca WP spodziewa się, że Władimir Putin w swoim przemówieniu będzie przedstawiał Rosję jako państwo broniące się przed atakiem Zachodu i ingerencją NATO w jego wewnętrzne sprawy. Według Marka pojawią się hasła o “dywersantach” i “prowokacjach” oraz “pseudopacyfistyczny wątek”, że to Rosja chce pokoju, ale celem Zachodu jest eskalacja poprzez dostarczanie Ukrainie nowoczesnej broni np. czołgów Leopard 2.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska