Wymiana dokumentów i uścisków. Finlandia oficjalnie członkiem NATO

W siedzibie NATO w Brukseli minister spraw zagranicznych Finlandii i USA podpisali dokumenty akcesyjne. W ten sposób formalnie we wtorek Finlandia stała się 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ostatni raz do rozszerzenia organizacji doszło trzy lata temu, kiedy w poczet członków przyjęto Macedonię Północną.

- Mam ogromną przyjemność złożyć na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dokument przystąpienia Finlandii do NATO - powiedział szef fińskiej dyplomacji Pekka Haavisto. Z kolei Blinken dodał: - Otrzymawszy dokument akcesyjny, możemy ogłosić, że Finlandia stała się 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego.

Finlandia oficjalnie w NATO

Szef amerykańskiej dyplomacji mówił, że "to historyczny dzień". - Kusi mnie, żeby powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, którą zawdzięczamy Putinowi. Osiągnął dokładnie odwrotność tego, do czego - jak sam deklarował - zmierzał. Rosyjska agresja powoduje, że wiele krajów dochodzi do wniosku, że muszą robić więcej na rzecz obronności. Po to, by być w stanie odeprzeć możliwą rosyjską agresję - zauważył Blinken.

Formalna akcesja Finlandii do NATO zbiegła się ze spotkaniem szefów dyplomacji państw Sojuszu. - Finlandia słynie z silnego lotnictwa, silnej artylerii, licznych, bardzo dobrze przeszkolonych rezerw - mówił szef polskiego MSZ Zbigniew Rau.

Finlandia złożyła wniosek akcesyjny do NATO 18 maja ubiegłego roku. Bezpośrednim powodem była pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę. Akcesja uzyskała ratyfikację 30 parlamentów państw Sojuszu pod koniec marca. Jako ostatnie zrobiły to Węgry i Turcja.

RadioZET.pl/PAP