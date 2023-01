Wywiad ustalił, kto leczy Władimira Putina. "Dlatego jeszcze żyje"

Wadym Skibicki był pytany, czy może potwierdzić doniesienia medialne o pogarszającym się stanie zdrowia Władimira Putina. Jego wypowiedź dla estońskiego portalu Delfi cytuje Wirtualna Polska. - Niestety Putin leczy się u najlepszych zachodnich lekarzy, więc żyje. Gdyby potraktowano go jak innych Rosjan, to wszystko skończyłoby się szybciej - powiedział wojskowy.

"Putina leczą zachodni lekarze"

Skibicki poinformował także o ustaleniach ukraińskiego wywiadu na temat sytuacji wśród elit Kremla. - Jest faktyczny rozłam, a niektóre wydarzenia "dojrzewają". Nominacja Gierasimowa po raz kolejny wskazuje na duże nieporozumienia w rosyjskim kierownictwie. Próbują umniejszyć rolę oddziałów Prigożyna, a jego samego usunąć, bo zaczął zyskiwać wpływy - tłumaczył.

Wiceszef ukraińskiego GRU przyznał, że w kontekście przyszłości wojny decydująca będzie wiosna i wczesne lato. - Jeśli planowana na ten czas wielka rosyjska ofensywa nie powiedzie się, to będzie to upadek Rosji i Putina - podkreślił.

Na temat stanu zdrowia Putina i narastających tajemnic wokół sytuacji na Kremlu wypowiadał się niedawno Wołodymyr Zełenski. - Nie do końca rozumiem, z kim i o czym rozmawiać. Nie jestem pewien, czy prezydent Rosji, który czasem pojawia się, czy to on. Nie do końca wiem, czy on żyje, czy podejmuje decyzje, czyli kto tam podejmuje decyzje. Jacy ludzie? Nie mam takich informacji - mówił prezydent Ukrainy.

W maju 2022 roku szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow mówił z kolei, że "Putin może żyć jeszcze kilka lat pomimo poważnych chorób, w tym raka".

