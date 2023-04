Zakaz importu płodów rolnych z Ukrainy. Jest reakcja Komisji Europejskiej

- Wiemy o ogłoszeniu przez Polskę i Węgry zakazu importu zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy. Zwracamy się do odpowiednich organów obu krajów o dalsze informacje, aby móc ocenić te środki - podkreśliła Arianna Podesta.

- W tym kontekście należy podkreślić, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE, a zatem działania jednostronne są niedopuszczalne. W tak trudnych czasach kluczowe znaczenie ma koordynacja i uzgodnienie wszystkich decyzji w UE - zastrzegła przedstawicielka Komisji.

Zakaz importu płodów rolnych z Ukrainy. Jest reakcja KE

W sobotę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał rozporządzenie ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Zakłada ono, że do 30 czerwca br. jest zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj. Po decyzji Polski również Węgry tymczasowo zablokowały import ukraińskiego zboża, nasion roślin oleistych i niektórych innych produktów rolnych, aby chronić swój rynek wewnętrzny - poinformował w sobotę węgierski minister rolnictwa Istvan Nagy.

- Jak państwo wiecie, żyjemy w bardzo trudnych czasach dla rolnictwa polskiego i europejskiego. Spowodowane jest to wojną na Ukrainie, która zdestabilizowała rynki, przede wszystkim te rolnicze. Wczoraj rząd PiS podjął daleko idącą decyzję, aby chronić nasz polski rynek, aby chronić polskie rolnictwo. To decyzja, która odbiła się przez te kilka godzin wielkim echem w Europie i na świecie. Ale byliśmy zmuszeni ją podjąć, bo dla nas sprawy naszych rolników są ważniejsze niż inne rzeczy, które dzieją się na świecie - powiedział minister rolnictwa Robert Telus.

ZOBACZ TAKŻE: Ukraina komentuje zakaz polskiego rządu. "Sprzeczne z uzgodnieniami"

Przekonywał, że opublikowane w sobotę w Dzienniku Ustaw rozporządzenie dot. zakazu przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych m.in. zboża, cukru i mięsa wieprzowego, nie jest podjęte przeciw Ukrainie. - Zdajemy sobie sprawę, jak trudna, tragiczna jest sytuacja na Ukrainie. Jak trudna jest sytuacja rolników, którzy wyjeżdżają tam w pole i boją się o swoje życie. Ale ta decyzja jest po to, aby chronić nasz polski rynek, rolnictwo, rolników w Polsce. A z drugiej strony jest to mocny sygnał dla UE, która podjęła decyzję o zwolnieniu produktów z Ukrainy z cła. My nie sprzeciwiamy się tej decyzji, rozumiemy ją, ale UE nie zrobiła nic poza tym – zaznaczył Telus.

