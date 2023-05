Białoruś ustanowiła punkty kontrolne w przejściach granicznych z Rosją. Serwis Zerkalo.io i mniejsze z niezależnych źródeł białoruskich na Telegramie donoszą w piątek 5 maja o wzmożonych kontrolach tamtejszych pograniczników na granicy ze wschodnim sąsiadem.

Punkty kontrolne dla ruchu osób wjeżdżających z Rosji zostały zauważone na autostradach M10 i M1 w obwodzie homelskim. Na pierwszej z nich udokumentowano na nagraniu korek, spowodowany weryfikacją dokumentów przez pograniczników. Takowe kontrole pojawiły się też na północy, niedaleko Witebska.

Zaskakujący ruch Białorusi wobec Rosji. "Do odwołania"

Czytamy, że mają potrwać do odwołania, a Rosjanie są sprawdzani "szczególnie dokładnie". Urzędnicy Państwowego Komitetu Granicznego Białorusi potwierdzili portalowi Zerkalo.io, że wprowadzone kontrole są "tymczasowe", ale zarazem nie wskazano do kiedy potrwają. "Do odwołania" - stwierdził przedstawiciel komitetu granicznego Białorusi w rozmowie z portalem.

Białoruska sekcja Radia Swoboda przypomniała, że 2 maja prezydent Alaksandr Łukaszenka spotkał się z siłami bezpieczeństwa w związku z sabotażem na kolei w obwodzie briańskim w Rosji - przy granicy z zaatakowaną Ukrainą. Niezależne środki przekazu przekonują, że nieoczekiwany ruch Mińska związany jest z realizacją umowy Rosji i Białorusi o wzajemnym uznawaniu wiz.

RadioZET.pl/Zerkalo.io