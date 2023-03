Zełenski komentuje porozumienie Chin i Rosji. "Otrzymujemy pewne sygnały"

We wtorek prezydenci Rosji i Chin podpisali w Moskwie wspólną deklarację. „Strony zaznaczają, że relacje pomiędzy Rosją a Chinami, choć nie stanowią wojskowo-politycznego sojuszu podobnego do tych tworzonych w czasie zimnej wojny, są nadrzędne wobec tego rodzaju współpracy międzypaństwowej” – napisano.

Władimir Putin odniósł się również do tzw. chińskiego planu pokojowego, który zakłada zawieszenie broni w Ukrainie, ale nie pełne wycofanie wojsk rosyjskich z okupowanych terenów. - Wiele postanowień chińskiego planu pokojowego można przyjąć za podstawę uregulowania konfliktu na Ukrainie, kiedy tylko Zachód i Kijów będą na to gotowe - powiedział dyktator Rosji na konferencji prasowej. To sprawy odniósł się prezydent Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Zełenski odpowiedział Xi Jinpingowi

- Zaproponowaliśmy Chinom, aby zostały partnerem w realizacji formuły pokojowej. Przekazaliśmy naszą formułę wszystkimi kanałami. Zapraszamy do dialogu. Czekamy na twoją odpowiedź - powiedział Wołodymyr Zełenski na konferencji z premierem Japonii w Kijowie.

Prezydent Ukrainy dodał: - Otrzymujemy pewne sygnały, ale nie ma jeszcze żadnych konkretów. Zełenski potwierdził, że weźmie udział w majowym szczycie państw grupy G7 w japońskiej Hiroszimie, ale w formie wideo.

Prezydent Ukrainy nazwał odwiedzającego go premiera Japonii Fumio Kishidę „potężnym obrońcą porządku międzynarodowego” i „wieloletnim przyjacielem Ukrainy”. Wizyta japońskiego przywódcy nastąpiła w tym samym czasie, kiedy prezydent Chin rozmawiał z Putinem na Kremlu.

