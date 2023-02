W środę doszło do nieoczekiwanej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Wielkiej Brytanii. Jednym z punktów programu było wystąpienie ukraińskiego prezydenta w brytyjskim parlamencie.

- Londyn stał z Kijowem od pierwszego dnia, od pierwszych sekund i minut wojny, wyciągnął pomocną dłoń, kiedy świat jeszcze nie zrozumiał, jak reagować - powiedział Zełenski. Poprosił o kontynuowanie wsparcia i stworzenie koalicji, która przekaże Ukrainie samoloty.

Nietypowa prośba dziennikarki. Tak zareagował Zełenski. Jest nagranie

Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Wielkiej Brytanii był pierwszą wizytą ukraińskiego prezydenta w tym kraju od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jego drugą wizytą zagraniczną. W grudniu zeszłego roku Zełenski był w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarka ukraińskiej sekcji BBC najwyraźniej chciała wykorzystać moment, kiedy widzi swojego prezydenta na żywo.

35-letnia Natalia Gonczarowa najpierw zadała pytanie brytyjskiemu premierowi Rishiemu Sunakowi o przekazanie Ukrainie myśliwców. Następnie zwróciła się do Zełenskiego. Powiedziała prezydentowi, że "chciałaby go przytulić i podziękować, ale jej nie wolno". Wtedy Zełenski zrobił coś zaskakującego. Zapytał: "dlaczego"? A następnie wyszedł zza mównicy, podszedł do swojej rodaczki i ją objął. Wszystko zarejestrowały kamery.

Po konferencji o swoich wrażeniach dziennikarka opowiedziała "The Sydney Morning Herald". - To było niesamowite – skwitowała. Gonczarowa nadmieniła, że zna Zełenskiego jeszcze z czasów, gdy pracowała przy produkcji wideo w Ukrainie.

Jak dodała, obserwowała jego przemianę z gwiazdy telewizyjnej w polityka, a następnie bohatera wojennego. Powiedziała, że głosowała na Zełenskiego w wyborach prezydenckich i nie żałuje. - Gdyby nie on, cały kraj by się załamał – podsumowała.

RadioZET.pl/"The Sydney Morning Herald"