Zełenski o najstraszniejszym dniu wojny. "Zobaczyliśmy, że diabeł jest tu, na Ziemi"

Wołodymyr Zełenski przyznał na konferencji prasowej w piątek 24 lutego, że Ukraina "jest otwarta na rozważenie pewnych elementów pokojowego planu przedstawionego przez Chiny". Nie rozwijał szerzej tego wątku.

- Mam nadzieję, że Chiny nie będą dostarczać broni do Rosji. Mam też nadzieję, że będą po naszej stronie - dodał Zełenski.

Zełenski o najstraszniejszym dniu wojny. "Na pewno Bucza"

Przywódca Ukrainy przyznał wprost, co było największym wstrząsem w tej wojnie. - Najstraszniejszy dzień był wtedy, kiedy zobaczyłem Buczę po wyzwoleniu z rąk sił rosyjskich - wyznał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej.

- Na pewno Bucza. To, co zobaczyłem, kiedy ją wyzwoliliśmy. Było to bardzo straszne. Zobaczyliśmy, że diabeł nie jest gdzieś tam, on jest tu, na Ziemi - mówił wprost ukraiński prezydent.

W kontekście międzynarodowym Zełenski podkreślił, że jego zadanie polega nieustannie na tym, by światowe wsparcie dla Ukrainy nie słabło.

RadioZET.pl/PAP