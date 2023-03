Zełenski odpowiada na kroki Putina. "Małe zwycięstwa, małe wygrane"

- Jeśli Bachmut upadnie, prezydent Rosji sprzeda tę wygraną Zachodowi, swojemu społeczeństwu, Chinom, Iranowi - powiedział Wołodymyr Zełenski w wywiadzie przeprowadzonym przez AP we wtorek w pociągu jadącym do Kijowa z północy kraju. Dodał: - Jeśli poczuje jakąś krew, wyczuje, że jesteśmy słabi, (Putin - red.) będzie naciskać, naciskać, naciskać.

Podczas gdy część analityków wskazuje, że Bachmut nie ma istotnego znaczenia strategicznego, Zełenski ostrzegł, że przegrana w jakimkolwiek miejscu na tym etapie wojny mogłaby narazić na niebezpieczeństwo wywalczony przez Ukrainę impet. - Nie możemy stracić kroków, bo wojna jest jak ciasto - kawałki zwycięstw. Małe zwycięstwa, małe wygrane - wyjaśnił.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o bitwie w Bachmucie

Słowa Zełenskiego potwierdzają, że klęska w walce o Bachmut byłaby w większym stopniu kosztowną polityczną porażką, niż taktyczną przegraną - podkreśliła AP.

Według prezydenta niepowodzenie w Bachmucie szybko wywołałoby presję zarówno ze strony społeczności międzynarodowej, jak i wewnątrz kraju. - Nasze społeczeństwo poczuje się zmęczone. Nasze społeczeństwo będzie naciskać na mnie, by pójść na kompromis - kontynuował szef państwa. Zaznaczył, że na razie nie odczuwa takiej presji.

Prezydent przyznał, że obawia się, iż na przebieg wojny może mieć wpływ przyszłoroczne przetasowanie sił politycznych w USA. - Stany Zjednoczone naprawdę rozumieją, że jeżeli przestaną nam pomagać, nie wygramy - wskazał.

Podczas rozmowy zaprosił przywódcę Chin Xi Jinpinga do złożenia wizyty na Ukrainie. - Jesteśmy gotowi, by go tu zobaczyć. Chcę z nim porozmawiać. Miałem z nim kontakt przed pełnowymiarową wojną. Ale w ciągu całego tego roku, ponad roku, nie miałem - zaznaczył.

W ocenie Zełenskiego celem ogłoszenia przez Putina planu rozmieszczenia na terytorium Białorusi taktycznej broni jądrowej jest odwrócenie uwagi od braku gwarancji od Chin. - Co to znaczy? Znaczy, że wizyta nie była dobra dla Rosji - stwierdził, odnosząc się do ubiegłotygodniowej wizyty Xi w Moskwie.

RadioZET.pl/PAP