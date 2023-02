Zełenski planuje kolejną zagraniczną podróż. Znów w Europie

Ukraina oficjalnie złożyła wniosek akcesyjny do NATO 30 września ubiegłego roku. Władze w Kijowie mają nadzieję na szybkie dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co znacząco poprawiłoby sytuację kraju w obliczu rosyjskiej inwazji.

Serwis Ukraińska Prawda zacytował ambasadora Ukrainy na Litwie Petro Besztę, który opowiedział o planach udziału Zełenskiego w najbliższym szczycie NATO. Konferencję zaplanowano w dniach 11-12 lipca w Wilnie.

NATO i Ukraina. Zełenski planuje wizytę na szczycie w Wilnie

- Planujemy to. Przede wszystkim potrzebujemy zaproszenia, bo Ukraina nie jest członkiem NATO. Mamy nadzieję, że je otrzymamy i liczymy na radykalną zmianę sytuacji związanej z wojną w Ukrainie - mówił dyplomata.

Beszta przypomniał, że od momentu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji prezydent Zełenski udał się na krótkie wizyty tylko do USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii. Za każdym razem jechał pociągiem do polskiej granicy i potem przesiadał się do samolotu.

- Oczekujemy jasnego oświadczenia na spotkaniu w Wilnie, że jak tylko wojna się skończy, Ukraina zostanie członkiem NATO – powiedział Beszta.

Z dotychczasowych oświadczeń sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga wynika, że obecnie priorytetem dla Sojuszu nie jest pełne członkostwo Ukrainy, ale pomoc jej w pokonaniu Rosji.

RadioZET.pl/Ukraińska Prawda