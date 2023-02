Zełenski przewiduje kto zabije Putina. "Mięsożercy zjedzą mięsożercę"

Wojna w Ukrainie, rok po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, koncentruje się na walkach w Donbasie. Wbrew planom Kremla Ukraina obroniła się przed wojskami Władimira Putina, który chciał zająć kraj w ciągu trzech dni.

Brytyjski dziennik "The Telegraph" przytoczył w sobotę najnowszą wypowiedź prezydenta Ukrainy, który powiedział, że "Władimir Putin zostanie ostatecznie zabity przez członka jego najbliższego otoczenia". Wołodymyr Zełenski dziennikarzowi Dmytro Komarowowi w filmie dokumentalnym tłumaczył, że ponieważ Rosja jest objęta coraz surowszymi sankcjami gospodarczymi, reżim Putina będzie coraz bardziej kruchy i sprowokuje jego rywali do pozbycia się go.

Zełenski o końcu Putina. "Znajdą powód, by go zabić"

- Z pewnością nadejdzie moment, kiedy w Rosji odczuje się kruchość reżimu Putina. Wtedy mięsożercy zjedzą mięsożercę. (...) Znajdą powód, by zabić zabójcę - mówił Zełenski. Na pytanie, kiedy to nastąpi, prezydent Ukrainy odpowiedział: - Nie wiem.

"Niezłomni w lutym stanęli do walki, niezłomni zwyciężą" – napisał Wołodymyr Zełenski, publikując na Facebooku krótki film podsumowujący rok ukraińskiej walki z rosyjską agresją.

Na wideo pokazano kadry przedstawiające Ukrainę i jej mieszkańców od pierwszych chwil rosyjskiej agresji na pełną skalę 24 lutego ub. r. Widać na nim bombardowania ukraińskich miast, ewakuację mieszkańców, ich strach i cierpienie, pracę wolontariuszy, ratowników, lekarzy, walkę na froncie i wyzwolone miasta.

- Z czego składa się niezłomność? Z decyzji, by podjąć walkę. Decyzji, by stawić opór. Odwagi, by nieść pomoc. Odwagi, by ratować. Odwagi, by dawać. Odwagi, by się trzymać. Ze wspólnej walki. Wspólnego gniewu, bezgranicznego gniewu. Z ofensywy – te słowa towarzyszą zmieniającym się w filmie obrazom.

RadioZET.pl/The Telegraph/PAP