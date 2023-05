Samolot z ukraińskim przywódcą wylądował po godzinie 10 na rzymskim lotnisku Ciampino. Wołodymyr Zełenski ma także rozmawiać z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

To pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy we Włoszech i Watykanie od czasu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. "To ważna wizyta dla zbliżającego się zwycięstwa Ukrainy" - napisał na Twitterze Zełenski.

Więcej informacji wkrótce.

RadioZET.pl/PAP