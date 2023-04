"Nadszedł czas". Zełenski stanowczo zwraca się do NATO

Wołodymyr Zełenski podziękował za zaproszenie do udziału prezydenta Ukrainy w szczycie państw NATO. Jest on zaplanowany na lipiec. W tym miejscu Zełenski nawiązał do wniosku o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, który Ukraina złożyła formalnie jesienią 2022 roku, już w trakcie wojny z Rosją.

- Ale ważne jest również, żeby podobne zaproszenie otrzymała Ukraina. Nie ma ani jednego obiektywnego przeciwwskazania dla (takiej) politycznej decyzji. Teraz, kiedy większość mieszkańców krajów NATO i większość Ukraińców popiera przystąpienie do Sojuszu, nadszedł czas na odpowiednie postanowienia - podkreślił Zełenski, cytowany przez agencje Reutera oraz Interfax-Ukraina.

"Nadszedł czas". Zełenski stanowczo do szefa NATO

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że władze w Kijowie oczekują ze strony zachodnich partnerów decyzji w sprawie udzielenia gwarancji bezpieczeństwa. - Musimy uzyskać coś więcej niż obecny format relacji (z NATO). [...] Chcemy gwarancji bezpieczeństwa. Jednocześnie nie poszukujemy alternatyw wobec członkostwa w Sojuszu i nie postrzegamy (takich rozwiązań) jako kompromisowych - oświadczył ukraiński przywódca.

- Będziemy w NATO, natomiast podczas szczytu w Wilnie chcielibyśmy potwierdzić pakiet gwarancji (obowiązujących) podczas naszej drogi do uzyskania członkostwa. Z naszej strony wszystko dokładnie przygotujemy - zadeklarował Zełenski. Dodał, że "bez Ukrainy nie można sobie wyobrazić bezpieczeństwa przestrzeni euroatlantyckiej".

Prezydent Ukrainy poprosił też sekretarza NATO o wsparcie w celu przekonania "niektórych partnerów" o konieczności dostarczenia Ukrainie broni dalekiego zasięgu, nowoczesnych samolotów, a także pojazdów pancernych i dział artyleryjskich. - Zwlekanie z podejmowaniem tych decyzji oznacza stracony czas i śmierć naszych żołnierzy, którzy wciąż nie otrzymali niezbędnego sprzętu – podkreślił Zełenski.

- Miejsce Ukrainy jest w NATO, dlatego umożliwimy jej przystąpienie do tej organizacji; dzięki dotychczasowemu wsparciu ze strony Sojuszu ukraińska armia zdołała odeprzeć wroga z Kijowa, Chersonia i Charkowa - oznajmił w czwartek w Kijowie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas wspólnej konferencji z Zełenskim. I przypomniał, że od lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej agresji na sąsiedni kraj, państwa Sojuszu przekazały Ukrainie pomoc o wartości ponad 155 mld euro, w tym 65 mld euro w ramach wsparcia wojskowego.

- Podczas szczytu NATO w Wilnie (w lipcu br. - PAP) członkowie (organizacji) potwierdzą swoją dalszą pomoc dla Ukrainy. Będzie ona przekazywana tak długo, jak będzie to niezbędne. [...] Oczekuję, że sojusznicy osiągną porozumienie w sprawie zwiększenia wielkości wsparcia NATO dla (Kijowa) - zadeklarował Stoltenberg. O jego niezapowiedzianej wizycie w Kijowie poinformował w godzinach porannych serwis Kyiv Independent. Polityk został sfotografowany w pobliżu Ściany Pamięci Poległych za Ukrainę, znajdującej się w pobliżu kijowskiego Monasteru św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach.

RadioZET.pl/PAP/Wołodymyr Zełenski Facebook