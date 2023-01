Złowroga deklaracja Ławrowa. Wymienił "amerykańskich i europejskich kolegów"

Siergiej Ławrow udał się z wizytą do Republiki Południowej Afryki, aby szukać poparcia dla prowadzonej przez Kreml wojny w Ukrainie. Szef rosyjskiej dyplomacji odwiedzi także inne afrykańskie kraje.

Podczas konferencji prasowej w Pretorii Ławrow powiedział: - Wojna Rosji z Zachodem nie jest hybrydowa, ale niemal realna. Twierdził również, że "amerykańscy, brytyjscy i niektórzy europejscy koledzy" powiedzieli Ukrainie na początku inwazji, że jest za wcześnie na porozumienie.

Ławrow otwarcie mówi o "wojnie z Zachodem"

Tymczasem to Kreml odrzucał możliwości negocjacji z Ukrainą przed inwazją, jak i po niej. - Powszechnie wiadomo, że poparliśmy propozycję strony ukraińskiej, by negocjować na wczesnym etapie specjalnej operacji wojskowej i do końca marca obie delegacje uzgodniły zasadę uregulowania tego konfliktu - twierdził Ławrow.

Naledi Pandor, szefowa południowoafrykańskiej dyplomacji, mówiła, że w interesie RPA jest "gotowość do wspierania pokojowych rozwiązań konfliktów na kontynencie i na całym świecie". Agencja AP dodaje, że politycy Afrykańskiego Kongresu Narodowego, partii rządzącej w RPA, utrzymują silne relacje z Rosją po rozpadzie Związku Radzieckiego.

"Pomimo deklarowanej przez Republikę Południowej Afryki neutralności wobec wojny w Ukrainie, wizyta Ławrowa ma miejsce kilka dni po tym, jak południowoafrykańskie siły zbrojne ogłosiły, że w przyszłym miesiącu przeprowadzą wspólne ćwiczenia z rosyjską i chińską marynarką wojenną u wschodniego wybrzeża tego kraju" - podkreśliła AP.

RadioZET.pl/AP