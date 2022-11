"Polska jest bezbronna". Rosja straszy po wybuchu w Przewodowie

"Po tragedii w Przewodowie rosyjska propaganda próbuje - i zapewne będzie te próby kontynuować - osiągać własne cele informacyjne wrogie wobec Polski" - napisał Stanisław Żaryn na Twitterze. "Kreml bardzo szybko włącza takie zdarzenia do bieżącej walki informacyjnej" - zaznaczył minister w KPRM.

Propaganda Kremla po tragedii w Przewodowie

W opublikowanej grafice "Info Alert" zastępca ministra koordynatora służb specjalnych wskazał, by uważać na trzy fałszywe narracje:

zdarzenie w Przewodowie to celowa próba eskalacji w Europie,

incydent dowodzi, że to Ukraina stwarza zagrożenie dla świata,

Polska jest bezbronna, systemy rozpoznania nie działają.

We wtorek w leżącym 6 km od granicy z Ukrainą Przewodowie pod Hrubieszowem na Lubelszczyźnie spadł pocisk. Zgromadzone materiały przez polskie i sojusznicze służby wskazują, że powodem eksplozji rakiety na wschodzie naszego kraju były działania obronne Ukrainy przeciwko działaniom ofensywnym Rosji. W wyniku wybuchu pocisku zginęło dwóch obywateli Polski. Na miejscu trwają działania prokuratorów, śledczych i ekspertów wojskowych.

Andrzej Duda poinformował w środę, że nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie to intencjonalny atak na Polskę. Jak mówił, najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek. - Nie mamy żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony - wyjaśniał prezydent.

