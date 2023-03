"Polska powinna być zaanektowana jak Krym". Szokujące słowa w Moskwie

W sieci pojawiło się nagranie sondy ulicznej z udziałem mieszkańców Moskwy. "Czy po zakończeniu specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie powinniśmy rozpocząć nową operację w Polsce?" - takie pytanie zadał im Daniil Orain z kanału "1420" na YouTube. Odpowiedzi były różne, a niektóre naprawdę mogą szokować. Niestety, pokazują, że propaganda Władimira Putina i jego medialnych sojuszników wciąż jest skuteczna.

Pierwszym uczestnikiem "ankiety" był starszy mężczyzna. Jego zdaniem "wszystko zależy od tego, co się wydarzy". - Jeśli dadzą nam ku temu powody, to tak, powinniśmy. Jesteśmy pokojowym państwem. Jeśli nie będą się zakradać i organizować ataków, nie zrobimy tego - mówił, dodając, że "Rosja tylko się broni".

Szokujące słowa mieszkańców Moskwy

Następnie w kadrze pojawiła się starsza kobieta, która uważa, że "większy problem jest teraz z Mołdawią i Rumunami", a "Polska nie ma z tym nic wspólnego". Nie ma jednak dobrego zdania o naszym kraju. - W Ukrainie jest pełno gestapowców, a w Polsce nacjonalistów. [...] Wszyscy Ukraińcy powinni zostać eksterminowani, ich dzieci też - przekonywała, a na pytanie, "czy Polacy też?", odpowiedziała: - Tak.

Oglądaj

- Dopóki ich wszystkich nie wykończymy, nie możemy zakończyć specjalnej operacji. Dopóki nie skończymy z nazistami - stwierdziła kolejna kobieta. W jej ocenie w Ukrainie i w Polsce "jest dużo nazistów", a Ukraina, Polska i państwa bałtyckie to "wrogowie Rosji".

W dalszej części filmu zaznaczyła jednak, że jej kraj "nie potrzebuje Polski", bo "mamy już wielką Rosję". - Niech sobie tam żyją, ale niech nam nie przeszkadzają - oświadczyła. Wskazała też na rzekome dążenia Polski do "odzyskania" terytoriów zachodniej Ukrainy. - Chcieliby mieć Żytomierz, Lwów... - powiedziała.

- Musimy ich powstrzymywać co 100 lat. Potem, na jakiś czas, stają się bardziej lojalni i mądrzejsi. A potem wracają i będą wracać, bo zazdroszczą Rosji - mówiła, powtarzając (podobnie, jak przedmówcy) typową propagandę Kremla. Uważała, że "dyplomacja nie działa" i że z wrogami "nie należy negocjować".

"Polska powinna być zaanektowana jak Krym"

Kolejny mieszkaniec Moskwy był zdania, że "Lwów to sporne terytorium", które "mogłoby trafić do Polski". Zastanawiał się także, czy "istnienie państwa ukraińskiego ma w ogóle sens". Najostrzej wypowiadała się jednak 40-letnia moskwianka, która na postawione w sondzie pytanie odparła, że "Polacy powinni być pokonani bardzo dawno temu, gdyby tak się stało, już by nam nie przeszkadzali".

- Przeszkadzali nam już w trakcie II wojny światowej, chcieli zagrabić nasze tereny. [...] Nie mogą nas znieść, nienawidzą nas - podkreślała, dodając w niecenzuralnych słowach, co powinno się z nami stać. Przekonywała również, że "Polska powinna być rosyjska, bo wtedy nie wciskałaby nosa w nie swoje sprawy". - Polska powinna być zaanektowana jak Krym, a Ukraińcy powinni zostać unicestwieni - ogłosiła do kamery. Przyznała przy tym, że "w Warszawie i Krakowie jest pięknie".

"Turystyka nie jest warta wszczynania wojny"

Zaskakująco wypowiedzieli się natomiast trzej młodzi mężczyźni. Jeden z nich miał w uszach słuchawki i skwitował, że "w jego życiu nie ma miejsca na wojnę". Natomiast drugi z nich zwrócił uwagę, że postawione przez reportera pytanie może być różnie rozumiane, "więc nie chce udzielać niepoprawnej odpowiedzi".

- Ale Dmitrij Miedwiediew [b. prezydent Rosji - red.] często publikuje na Telegramie wpisy o Polakach i o tym, że nazizm rozprzestrzenia się w Europie - zauważył autor sondy. Jego rozmówca stwierdził wówczas, że "wpisy Miedwiediewa są bardzo ciekawe, ale nie powinno się ich traktować poważnie". Trzeci zaś, zapytany, czy wygodnie byłoby jeździć bez wizy do polskich miast, jasno odpowiedział, że "turystyka nie jest warta tego, by wszczynać wojny". - Pytasz niewłaściwą osobę - zwrócił się do reportera.

Jeden z ostatnich przepytywanych - na pytanie, czy Polska i kraje bałtyckie powinny być częścią Rosji - powiedział z kolei, że "Polska nie, bo jest za duża, ale państwa bałtyckie byłyby w porządku". - One są niepotrzebne, nie chcą negocjować. Spójrzcie na Finlandię: przez całą Zimną Wojnę była neutralna, dlatego ich nie zaatakowaliśmy - stwierdził.

RadioZET.pl/YouTube