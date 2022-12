Pomogła w zabójstwie ponad 10 tys. ludzi. "Jest mi przykro z powodu wszystkiego"

Sąd okręgowy w Itzehoe uznał 20 grudnia byłą sekretarkę z niemieckiego obozu koncentracyjnym Stutthof koło Gdańska za winną pomocnictwa w zabójstwie w ponad 10,5 tys. osób. Furcher pracowała w komendanturze obozu od czerwca 1943 do kwietnia 1945 roku jako pracownik cywilny.

97-letnia obecne Irmgard Furchner została skazana na dwa lata więzienia w zawieszeniu. "W czasie pracy w obozie miała 18-19 lat, dlatego proces toczył się przed izbą dla nieletnich" - napisał portal tygodnika "Zeit".

Prokuratura wnioskowała o karę dla młodocianych w zawieszeniu na dwa lata, obrona ponownie domagała się uniewinnienia. Sekretarka milczała niemal do końca procesu. W 40. dniu procesu wreszcie przemówiła. "Jest mi przykro z powodu wszystkiego, co się stało. Żałuję, że byłam wtedy w Stutthofie. To wszystko, co mogę powiedzieć" – cytował jej słowa portal niemieckiej gazety.

Proces w sądzie okręgowym miał ruszyć 30 września 2021 roku, a więc ponad 76 lat od końca jej zbrodniczej działalności. Mieszkanka domu opieki w pobliżu Hamburga uciekła jednak rano w dniu rozprawy, wsiadając do taksówki. Po kilku godzinach poszukiwań policji udało się ją odnaleźć i zatrzymać. Proces rozpoczął się ostatecznie 19 października ubiegłego roku.

Skazana była sekretarką komendanta obozu Paula Wernera Hoppego. - To właśnie Hoppe sporządzał rozkazy egzekucji, przydzielał warty i sporządzał listy deportacyjne do pociągów do Auschwitz - podkreślał na początku procesu tygodnik "Spiegel".

1 września 1939 r. Niemcy najechały na Polskę i wbrew prawu międzynarodowemu przyłączyły Wolne Miasto Gdańsk. W jego granicach, we wsi Stutthof, niemieccy okupanci utworzyli obóz. Już 2 września przybył tam pierwszy transport więźniów z około 150 Polakami aresztowanymi dzień wcześniej w Gdańsku. Od 1942 r. w Stutthofie więziono także Polaków z innych regionów oraz osoby z różnych krajów Europy. Od połowy 1944 r. obóz służył również niemieckim okupantom w tzw. ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej – systematycznym mordowaniu europejskich Żydów.

Od 1939 do 1945 roku w Stutthofie więziono około 110 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci z 28 krajów. Większość z nich pochodziła z Polski, Związku Radzieckiego i Rzeszy Niemieckiej. Niemcy zamordowali blisko 65 tys. więźniów tego obozu. Wielu z nich zmarło z przepracowania, niedożywienia i chorób. Podczas ewakuacji obozu i marszów śmierci zamordowano kilka tysięcy więźniów.

Tygodnik "Zeit" poinformował, że niemiecka prokuratura prowadzi jeszcze pięć spraw przeciw byłym nazistom oskarżonym o udział lub pomoc w masowych zbrodniach. "Przy odrobinie szczęścia jedna lub maksymalnie dwie zostaną zakończone, ale jest to mało prawdopodobne. Może minąć dużo czasu, zanim zostanie złożony akt oskarżenia. Żaden z oskarżonych nie ma mniej niż 97 lat" – podał tygodnik. Dziennikarze nie mają złudzeń, że poza "kilkoma sukcesami" rozliczenie nazistów wypadło "żałośnie".

