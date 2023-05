Poród na autostradzie. Wszystko zarejestrowały kamery. "To szóste dziecko"

Biuro szeryfa hrabstwa Hillsborough w stanie Floryda opublikowało w sieciach społecznościowych zmontowany filmik z kamery Daniela „Red” Jonesa, który w niedzielę przyjął poród na autostradzie 60 w okolicy miasta Plant City. Na wideo widać, jak funkcjonariusz stara się uspokoić kobietę, i krok po kroku prowadzi ją do szczęśliwego porodu.

- Ojciec dziecka zatrzymał swój samochód i przeszedł do mnie wzdłuż autostrady. Spojrzał na mnie i powiedział, że potrzebuje eksporty do szpitala. Odpowiedziałem mu, że nie mogę tego zrobić i zawiadomiłem służby ratunkowe, że będziemy mieli poród - mówił Daniel „Red” Jones, zastępca szeryfa z 21-letnim stażem na służbie.

USA. Poród na autostradzie

Zanim przyjechała karetka, rozpoczął się poród. W oczekiwaniu na dziecko funkcjonariusz dowiedział się, że będzie to szóste dziecko matki, co również zarejestrowały kamery. - Dorastałem wśród krów, dlatego narodziny dziecka to nie jest dla mnie wielka sprawa. Ssaki to ssaki - powiedział szeryf, cytowany przez BBC News.

Córka urodziła się zdrowa. Po narodzinach matka wraz z niemowlęciem trafili do szpitala. Dla "Red" Jonesa to był trzeci raz, kiedy podczas służby przyjmował poród.

