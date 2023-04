Potężny wybuch w Ukrainie. Huk było słychać w kilku miejscowościach

Eksplozja w Melitopolu była na tyle silna, że słychać ją było w okolicznych miejscowościach. Wybuch nastąpił w pobliżu linii kolejowej i lokomotywowni. "Piątkowy poranek zaczął się bardzo źle dla wroga" – napisał Fedorow na Telegramie.

"O szczegółach poinformujemy później, ale tam wróg koncentruje sprzęt i amunicję. Na terenie lokomotywowni zrobił bazę remontową, która już ucierpiała w wyniku eksplozji, ale nie została całkiem zniszczona" – oznajmił mer Melitopola, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Wojna w Ukrainie. Wybuchy i eksplozje w okupowanym Melitopolu

W ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło kilkakrotnie do eksplozji w okupowanym Melitopolu, gdzie znajduje się węzeł transportu kolejowego dla sił rosyjskich na południu Ukrainy i który jest częścią korytarza lądowego łączącego Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim. Południowa część obwodu zaporoskiego, w tym m.in. Melitopol, została zajęta w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może wkrótce dojść do ukraińskiej kontrofensywy.

RadioZET.pl/PAP