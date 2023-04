Pożar w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ogień zajął budynek szpitala miejskiego Vivantes Klinikum Am Urban. Wstępnie niemieckie media relacjonują, że pierwsze zajęły się szpitalne łóżka porozstawiane na korytarzach, ale nie są to oficjalne informacje. Według oświadczenia jednostki Berliner Feuerwehr w akcji brało udział ok. 100 jednostek, ratując na miejscu od zatrucia dymem i oparzeń blisko czterdzieści osób - w tym najciężej ranne cztery: troje pacjentów i pielęgniarkę.

Wśród poszkodowanych, jak czytamy w Tag24.de, jest m.in. kobieta, która w momencie wybuchu pożaru, była w windzie. Obrażenia, jakie odniosła, są oceniane jako "zagrażające życiu". Wśród 40 osób, które potrzebowały pomocy medycznej, znalazło się też dwóch strażaków. Mieli odnieść lekkie obrażenia.

Pożar wybuchł w środku nocy i, choć nie wiadomo co było bezpośrednią przyczyną, powtarzająca się w mediach i relacjach świadków opinia głosi, że ogień w pierwszej kolejności zajął łóżka rozstawione na korytarzu. Policja poinformowała o zatrzymaniu związanym z nocnym pożarem. Możliwe, że podejrzany mógł podłożyć ogień celowo.

fot. Miejsce wybuchu pożaru

RadioZET.pl/Twitter/TAG24.de/PAP