Pożar w szpitalu, ludzie skakali z okien. 21 osób nie żyje

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło we wtorek w Pekinie. CNN podaje, że żywioł pochłonął co najmniej 21 ofiar. W sieci pojawiły się przerażające nagrania, na których widać pacjentów próbujących wydostać się ze śmiertelnej pułapki.

Na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych widzimy, jak pacjenci uciekają przez okna. Niektórzy z nich schodzili po związanych prześcieradłach, inni do ucieczki wykorzystali wentylatory, dostając się na dachy sąsiednich budynków. Pod jedno z okien podstawiono też drabinę.

Pożar szpitala w Pekinie. "Jedna z najbardziej śmiercionośnych tragedii"

Według lokalnych mediów pożar wybuchł we wschodnim skrzydle szpitala około godziny 13 we wtorek. Poinformowano też, że z powodzeniem udało się ewakuować 71 osób. Ogień został ugaszony, a dokładne przyczyny tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.

CNN podaje, że pożar w szpitalu jest jedną z najbardziej śmiercionośnych tragedii, które nawiedziły Pekin w ostatnim czasie. Przypomniano, że w 2017 roku ogień pojawił się w dwupiętrowym budynku na przedmieściach stolicy. Wówczas życie straciło 19 osób. Po tych zdarzeniach władze zdecydowały się na wyburzenie wielu budynków uznanych za nielegalne lub niebezpieczne, zmuszając tym samym tysiące pracowników do opuszczenia firm.

RadioZET.pl/CNN