Pozbyli się Rosjan z budynku i weszli do piwnicy. Wybuch pozytywnych emocji na wideo

W mediach społecznościowych pojawiło się kolejne nagranie z Ukrainy. Tym razem nie są to dramatyczne sceny walk czy egzekucja, a film daje nadzieję, że nawet w czasie brutalnej wojny zdarzają się "cuda", które krzepią serca żołnierzy.

Historią podzielił się ochotnik z Nowej Zelandii, który walczy po stronie Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjawił, że wraz z towarzyszami uderzyli na pozycję Rosjan. - Po szybkiej bitwie i odparciu najeźdźców zaczęliśmy oczyszczać budynek i piwnicę.

W pewnym momencie z dołu klatki schodowej usłyszeli krzyk. - Jestem Ukraińcem - wołał mężczyzna. Nowozelandczyk przepuścił swoich towarzyszy, aby porozumieli się z "głosem". Ukraińscy żołnierze byli jednak sceptyczny, obawiali się bowiem, że jest to rosyjska pułapka. - Powstrzymałem ich przed wrzuceniem granatu - mówił Nowozelandczyk cytowany przez ukraińskie media.

Znalazł swojego kolegę w piwnicy. "Byłem pewny, że nie żyje"

Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać jak ochotnik z Nowej Zelandii wraz z towarzyszami schodzą w dół. Twarzą do ziemi leży tam mężczyzna. Początkowo ochotnik jest wobec niego szorstki, każe mu pokazać ręce i się nie odzywać. Po chwili wydaje komendę, by "pokazał mu twarz". W tym momencie atmosfera całkowicie się zmienia. - Nowa Zelandia, Nowa Zelandia - krzyczy Ukrainiec, którego żołnierze znaleźli w piwnicy.

Okazało się, że obaj panowie dobrze się znali i byli kolegami. Stracili kontakt przed dwoma miesiącami, kiedy Ukraiński żołnierz nagle zniknął. Ten czas spędził w rosyjskiej niewoli. - Spojrzałem w dół. Rozpoznałem go. To był mój przyjaciel, o którym myślałem, że został zabity przez Rosjan, kiedy wtargnęli do jego domu - mówił Nowozelandczyk.

