“Prezydent chwycił za mikrofon”. Zaskoczenie w Białym Domu, Biden był w szoku

Jak relacjonował “Washington Post”, wcześniej ten sam utwór wykonały gwiazdy Broadway'u - Lea Salong, Jessica Vosk i Norm Lewis, które dały koncert po oficjalnej kolacji w jadalni Białego Domu. - Wiemy, że “American Pie” to jest jedna z twoich ulubionych piosenek - powiedział po koncercie prezydent Biden do Yoon Suk Yeola. - To prawda, gdy chodziłem do szkoły, to była jedna z moich ulubionych piosenek - przyznał prezydent Korei Południowej.

- Chcemy, żebyś ją zaśpiewał - zwrócił się do niego Biden, a sala oraz Yoon zareagowali śmiechem. - Minęło trochę czasu - zastrzegł prezydent Korei Południowej, ale chwycił za mikrofon. Gdy zaczął śpiewać, goście entuzjastycznie zaczęli bić brawo, a Biden z szerokim uśmiechem unosił pięści do góry, kibicując występowi prezydenta Korei Południowej.

Yoon Suk Yeol zaśpiewał "American Pie" w Białym Domu

- Nie miałem pojęcia, że umiesz śpiewać - skomentował żartobliwie Biden. Prezydent USA podarował swojemu gościowi gitarę podpisaną przez autora piosenki Dona McLeana.

Występ odbył się kilka godzin po tym, jak prezydenci ogłosili porozumienie w sprawie przeciwdziałania groźbom nuklearnym przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una. Yoon, były prokurator, który w 2022 roku został wybrany na prezydenta Korei Południowej, przyleciał w poniedziałek do Waszyngtonu m.in. z okazji 70. rocznicy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Wizyta potrwa sześć dni.

RadioZET.pl/"Washington Post"