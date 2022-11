Propagandysta Putina "zgaszony" w programie. Tego się w studiu nie spodziewał

Władimir Sołowjow to jeden z najwierniejszych medialnych propagandystów Władimira Putina. Często w swoich programach przechodzi samego siebie. Sugerował już m.in., że "Ukraina przestanie istnieć" po 31 latach, natomiast Zachodowi groził bronią jądrową.

Propagandysta Putina Sołowiow zaskoczony w studiu

W ostatnim programie na kanale Rossija-1 domagał się większej aktywności i "frontalnych ataków" ze strony rosyjskiej armii przeciw Ukrainie. Mówił też o bombardowaniu ukraińskich miast, w tym zniszczeniu Kijowa oraz "zrównaniu z ziemią" Charkowa.

Fragment programu udostępniła w mediach społecznościowych amerykańska dziennikarka Julia Davis, która zajmuje się monitorowaniem rosyjskich mediów i regularnie publikuje w internecie przykłady agresywnej prokremlowskiej propagandy.

I choć większość gości zgodziła się z Sołowiowem, to jedna osoba w studiu zgłosiła zdanie odrębne. To były izraelski polityk Jakow Kedmi. Jego zdaniem takie wypowiedzi są "niepotrzebne, niekonstruktywne, przestępcze", a "słowa o zrównaniu Kijowa i Charkowa z ziemią nigdy nie powinny paść, zwłaszcza w Rosji".

- Nie było w historii wojen sytuacji, w której bombardowanie miasta i ludności cywilnej dawało jakieś rezultaty na polu bitwy. Czy to by ich zniechęciło? Kiedy coś takiego miało miejsce? Nie zdarzyło się to w żadnej wojnie - tłumaczył Izraelczyk, czym wprawił w osłupienie gospodarza programu oraz resztę zgromadzonych w studiu.

Sołowiow początkowo przysłuchiwał się tej tyradzie w osłupieniu i milczeniu, po czym odparł: - To w takim razie będziemy teraz odpowiadać na poziomie dziewczynki z piątej klasy podstawówki, która płacze na widok bombardowanych miast.

Reakcja Kedmiego była natychmiastowa. - Nie powiedziałem tego, a poza tym jest jeszcze dwadzieścia innych opcji, które nie zakładają bombardowania miast i cywilów - powiedział. Słowa Sołowiowa określił zaś jako "obsceniczne".

RadioZET.pl/Twitter