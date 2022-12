Propagandystka Kremla dostała medal. Dziękowała Putinowi za "zabijanie ludożerców"

Margarita Simonian, redaktor naczelna Russia Today i jedna z najważniejszych propagandystek Kremla, otrzymała z rąk Władimira Putina "Medal Honoru". W trakcie przemówienia nie szczędziła ciepłych słów w stosunku do dyktatora. Nawiązała jego wypowiedzi sprzed ponad 20 lat.

W 1999 roku, po serii zamachów w rosyjskich budynkach mieszkalnych, które przypisywano czeczeńskim separatystom, ówczesny premier Rosji powiedział, że "terroryści będą ścigani wszędzie - na lotnisku, a nawet w toalecie". - Spłuczemy ich w toalecie - mówił. Potem prostował, mówiąc, że "było to niepoprawne w kwestii formy, ale prawdziwe".

Propagandystka Kremla dziękowała Putinowi

Simonian przypomniała tę wypowiedź i podziękowała Putinowi. - Myślę, że to właściwy moment, by powiedzieć to, co zawsze chciałam powiedzieć: dziękuję za "zabicie" ludożerców. Obiecaliście nam 20 lub więcej lat temu - pamiętacie swoje niezapomniane zdanie - rozprawić się z nimi - przyznała Simonian. Użyła przy tym słowa "spłukać".

To jednak nie był koniec peanu na cześć Kremla ze strony "dziennikarki". - 20 lat temu nie dopuściliście do rozdarcia naszego Kaukazu, nie dopuściliście do rozpoczęcia krwawej rzezi etnicznej, która była na granicy wybuchu. To by wybuchło w całym kraju, nie tylko w Czeczenii i Dagestanie - kontynuowała.

Podziękowała również za to, że w 2008 roku Moskwa nie oddała Abchazji, Osetii i, Abchazów i Osetyjczyków "szalonym ludożercom" oraz za "powstrzymanie masakry w Karabachu kilka lat temu". Dodała, że "widząc, co się dzieje w Doniecku każdego dnia, nie sposób się nie denerwować i nie przejmować".

- Dziękuję za wyciągnięcie naszego narodu z krwawych szczęk tych kanibali i za odwagę. My wam w tym pomożemy. Będziemy "spłukiwać" kanibali tak długo, jak długo będziecie tego od nas wymagać - podsumowała swoje agresywne wystąpienie propagandystka. Przypomnijmy, że kierowana przez nią Russia Today jest stacją zablokowaną w Unii Europejskiej oraz m.in. w USA i Kanadzie. Sama Simonian wielokrotnie kwestionowała zbrodnie dokonywane przez Rosjan w Ukrainie.

RadioZET.pl/kremlin.ru/Twitter